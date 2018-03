Elezioni regionali, il Movimento Animalista sta con Toma

CAMPOBASSO. Sul fronte del rispetto degli animali e dei loro diritti c’è ancora molto da fare a Sud e in particolare nella nostra regione. E’ questo in estrema sintesi il senso venuto fuori da un incontro che il Movimento Animalista ha avuto questa mattina con la stampa nel capoluogo presso la sede di Inflazione Caotica Coworking.

Presenti alla conferenza stampa c’era la coordinatrice del Movimento Animalista Paola Liberanome e il candidato alla carica di presidente della Regione Molise per la coalizione di centrodestra, Donato Toma. Il Movimento Animalista è fra le liste che appoggeranno Toma e può utilizzare, caso unico in Italia, il simbolo: lo ha sottolineato proprio Paola Liberanome. A livello nazionale il riferimento è a Forza Italia, in particolare Michela Vittoria Brambilla.

Il programma politico del Movimento prevede una serie di azioni, come un forte contrasto al fenomeno del randagismo ancora diffuso a Sud rispetto alle regioni del Nord. “Il randagismo – ha detto Liberanome – ha un costo che i Comuni non possono più sostenere”. Occorrono in questo senso azioni forti e incisive concordate con il Ministero della Sanità, come un investimento di un milione e mezzo di euro. Va in questa direzione anche l’istituzione di un Servizio Sanitario regionale che garantisca prestazioni sanitarie gratuite, con il pagamento di un piccolo ticket.

Altri punti riguardano alcune misure legislative come il divieto dell’uso della catena e la messa in campo di un sistema di Anagrafe Animali con una black list di persone che hanno riportato condanne per abbandono o maltrattamento. Fra le proposte anche la ridefinizione delle linee guida in favore delle adozioni di cani e gatti.

Una parte poi del programma riguarda gli animali selvatici con una completa revisione delle politiche regionali. Lo smantellamento delle Province e l’accorpamento del Corpo forestale dello Stato all’Arma dei Carabinieri hanno comportato un indebolimento del fenomeno del bracconaggio.

Per Toma “la nostra regione ha un’evidente vocazione agricola: ecco perché bisogna preservarne il territorio, ad esempio attraverso l’Ente Parco del Matese istituito il primo gennaio scorso”. Ed entro il 30 giugno occorre fare la perimetrazione del Parco con la collaborazione del ministero dell’Ambiente. Il Molise occupa un ruolo geografico chiave per il passaggio degli animali costituendo una cerniera fra Nord e Sud ed Est e Ovest.