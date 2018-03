«Ricostruiremo la pace in tutto il Paese», un nuovo Movimento a caccia di firme

TERMOLI. Lo scoglio di raccogliere le firme utili a presentare una candidatura autonoma al Consiglio regionale del Molise è arduo da superare per chi è fuori da istituzioni, partiti consolidati sul territorio e coalizioni organizzate. Ma a Termoli, dalla residenza di via Venezia 44, c’è un 70enne coriaceo e tenace, Sergio Veronese, che negli ultimi mesi ha visitato Viminale, Regione, Corte d’Appello, sempre da solo, con in mano un simbolo, quello di un movimento innovativo, o per meglio dire nuovo, dall’acronimo Mtnpp, ossia Movimento tecnico nazionale popolare per la pace.

La sua intenzione è quella di offrire una prospettiva alla cittadinanza molisana diversa da quella di coloro che si sono divisi i voti alle ultime elezioni politiche. Ma l’ostacolo, come detto, è quello delle firme e allora ha voluto amplificare questa battaglia a livello mediatico. «Insieme a degli amici cerchiamo di avviare un Movimento che tenti di salvare il salvabile – ci dice Veronese –assieme a voi ricostruiremo la pace in tutto il Paese, ma serve la collaborazione di tutti coloro che vogliono miglioramenti e che intendono partecipare al nostro Movimento. Tutto verrà fatto alla luce del sole, con trasparenza e chiarezza, l’onestà di servire lo Stato italiano con tempismo e carisma. Ben 57 i punti del programma declinato a livello nazionale e il simbolo è stato presentato a gennaio al Ministero dell’Interno.

Ora la battaglia per le regionali, esserci o meno dipende dal sostegno e dalle sottoscrizioni che riuscirà a mettere insieme, ma fino ad ora ha trovato molti ostacoli sulla sua strada. Mancano solo due giorni e mezzo, vedremo se il suo sogno si realizzerà.