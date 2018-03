Sul Tunnel, «Andremo al Tar contro una decisione priva di legittima politica»

TERMOLI. Il Movimento 5 Stelle aveva già annunciato il ricorso al Tar Molise sulla procedura autorizzante del piano di riqualificazione del centro storico. Ora si passa dalle parole ai fatti. «L'inaspettato, quanto privo di ogni legittimazione politica, provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sta permettendo, all'amministrazione Sbrocca, di proseguire nell'iter procedurale relativo alla tanto contestata opera di realizzazione del tunnel e relativa struttura multi-piano di Piazza Sant'Antonio.

Il Movimento 5 Stelle Termoli, da sempre contrario a questa svendita del bene pubblico a vantaggio del privato, continua la propria attività di opposizione a questa grande speculazione edilizia che vuole essere realizzata.

Per impedire che tutto questo accada stiamo lavorando per poter presto presentare un ricorso al Tar.

Il Movimento 5 Stelle vuole farsi, ancora una volta, portavoce degli interessi diffusi di tutti i cittadini termolesi, gli stessi cittadini che si sono visti negare il diritto di esprimersi democraticamente circa la trasformazione irreversibile del proprio centro cittadino.

Se anche tu non vuoi che questa opera sia realizzata e vuoi difendere l'identità della nostra Termoli puoi unirti alla nostra azione depositando un contributo, anche solo di 2 euro, sulla nostra Postepay oppure lasciando un'offerta presso i nostri banchetti del sabato in via Adriatica o al nostro Info Point.

Termoli te ne sarà grata. Postepay numero: 5333 1710 2535 2382 - codice fiscale DMCNLN68D19L505N.