Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge di stabilità del Molise

ROMA. Il Governo torna a occuparsi del Molise. Nella seduta di ieri, il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Paolo Gentiloni, ha esaminato undici leggi regionali e ha quindi deliberato di impugnare la legge della Regione Molise n. 2 del 30/01/2018, recante la “Legge di stabilità regionale 2018”, in quanto una norma, disponendo il rifinanziamento di un livello di assistenza sanitaria supplementare, si pone in contrasto con le previsioni del Piano di rientro dal disavanzo sanitario cui è soggetta la Regione, in violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Un’altra norma, riguardante i beni demaniali marittimi, invade invece le competenze statali concernenti gli aspetti dominicali di tali beni e viola l’art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione.