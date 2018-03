"Idea" rinuncia alle regionali in Molise dopo le dimissioni di Maurizio Tiberio

CAMPOBASSO. “La segreteria nazionale di ‘Idea’ ha deciso che il partito non sarà presente con il proprio simbolo alle prossime elezioni regionali in Molise”. E’ quanto si legge in una nota di ‘Idea – Popolo e Libertà’. “Nei prossimi giorni, inoltre – si legge ancora -, a seguito delle dimissioni del coordinatore regionale Maurizio Tiberio, i competenti organi del partito provvederanno alla designazione del nuovo responsabile per il Molise. Il presidente nazionale, senatore Gaetano Quagliariello, ricevuta la comunicazione delle dimissioni - conclude la nota di 'Idea' -, ha ringraziato Tiberio per il lavoro fin qui svolto e ha annunciato che presto verrà avviato il lavoro da intraprendere a partire dall’indomani delle elezioni regionali”.