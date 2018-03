Prima conferenza di LeU: la Occhionero con Boldrini, Grasso, Fratoianni e Speranza

ROMA. C’era anche la deputata di Campomarino Giuseppina Occhionero (detta Giusy) alla prima ufficiale del gruppo parlamentare di "Liberi e Uguali”, che con una conferenza stampa presieduta da Piero Grasso ha voluto manifestare le proprie direttrici del lavoro parlamentare, gli impegni fondamentali che il suo gruppo intende portare avanti. «Mentre dal dibattito politico l'Italia reale appare scomparsa e si parla soltanto di presidenze e di governo, noi vogliamo ribadire che Leu è presente sulle proposte politiche e riparte da 4 temi fondamentali: ddl sull'articolo 18, abolizione dei super ticket e assunzioni in sanità, ius soli e ddl su ambiente e riduzione del consumo di suolo».

Inoltre Grasso ha annunciato che in vista della presentazione del Def i primi di aprile LeU presenterà un "piano straordinario per il lavoro".

«Chiederemo senz'altro la delega per costituire il gruppo parlamentare di Leu alla Camera, per il Senato ancora la composizione del gruppo Misto è in fase di completamento, certamente noi ci saremo e se ci sarà data la responsabilità di assumere la presidenza non ci tireremo indietro e saremo disponibili a farlo».