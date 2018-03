Grillini primi al traguardo della presentazione, Patrizia Manzo capolista

CAMPOBASSO. Come riferisce l'Ansa Molise, «Il Movimento 5 Stelle è stato il primo a presentare la lista dei candidati per le regionali del prossimo 22 aprile. I portavoce del movimento nel primo pomeriggio di ieri hanno effettuato il deposito della lista presso la Corte d'Appello di Campobasso».

Candidato presidente il 33enne Andrea Greco. In lista per la Regione: Patrizia Manzo, Valerio Fontana, Fabio de Chirico, Vittorio Monaco, Marialuisa Angelone, Marco Leva, Luigina Nuonno, Oreste Scurti, Angelo Primiani, Rita Santoro, Gianluca Monturano, Vittorio Nola, Adriana Niro, Paola Raspa, Pierluigi Caruso, Pierpaolo Terzano, Alberto Gentili, Stefania Gentile e Pina Laezza.