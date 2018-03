Sistemi di video-sorveglianza: il Comune di Termoli premiato a Isernia

TERMOLI. Il Comune di Termoli, insieme ad altri 11 Comuni molisani ha ricevuto in premio una targa per il progetto regionali 'Sistemi di video-sorveglianza’. A rappresentare l'Amministrazione della città adriatica è stato il consigliere Salvatore Di Francia che ha ricevuto il premio dalle mani del Prefetto di Isernia Fernando Guida mentre, in rappresentanza della Polizia municipale di Termoli era presente Pietro Cappella. La cerimonia si è svolta domenica 18 marzo, giorno della festa della Polizia Municipale e del suo patrono San Sebastiano, nella sala del Centro Pastorale Diocesano alla presenza del presidente del Consiglio regionale Vincenzo Cotugno, l'assessore regionale Carlo Veneziale e il sindaco di Isernia Giacomo d'Apollonio.