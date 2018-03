L'architetto Mandrile chiamato dall'Anci alla Commissione censuaria centrale

TERMOLI. L’architetto Livio Mandrile, dirigente del settore Urbanistica del Comune di Termoli, è stato nominato in rappresentanza dell’Anci – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, nella Commissione censuaria centrale, seconda sezione in materia di catasto urbano, con Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze.

La Commissione censuaria centrale, con sede in Roma, opera nell’ambito della riforma del catasto e della ricerca di un sistema fiscale orientato alla crescita e più equo e trasparente, assicurando la cooperazione fra l’Agenzia delle entrate e i Comuni. «Non possiamo che essere lieti e soddisfatti della recente nomina del nostro dirigente Livio Mandrile in Commissione nazionale – ha dichiarato il sindaco Angelo Sbrocca – siamo certi che ricoprirà con piena responsabilità questo nuovo incarico così come con capacità e responsabilità guida il settore dell’Urbanistica del Comune di Termoli».