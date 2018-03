Regionali, 17 le liste presentate: Toma ne ha 10, Veneziale 5 poi grillini e Casapound

CAMPOBASSO. Momenti convulsi in Tribunale, a Campobasso, per la presentazione delle liste elettorali in vista delle elezioni del 22 aprile prossimo.

Termine chiuso, 17 sono state le liste presentate: 10 a sostegno di Donato Toma, 5 con Carlo Veneziale e poi ci sono le liste singole dei grillini e di CasaPound.

Dopo il MoVimento 5 Stelle, a presentare la propria lista è stata la formazione di “Fratelli d’Italia”, con Filoteo Di Sandro.

Questo l’elenco: Filoteo Di Sandro, Antenucci Antonietta, Bucci Luciano, Caranci Christian, Cecanese Gianfederico, Cericola Michele, Di Lella Katia, Fantilli Mariangela, Mancini giovancarmine, Manes Sabrina, Manna chiarina, Mele Cosimo Damiano, Mistichelli Claudia, Paduano Luciano Fioravante, Pallante Quintino Vincenzo, Pitisci Rossella, Ricci Michele, Rivellino Lucia Marina, Romanazzi Ruggiero, Zezza Loredana.

Questa la lista dei “5 Stelle”, che per i primi hanno presentato gli elenchi, nella giornata di ieri:



Andrea Greco, Patrizia Manzo, Valerio Fontana, Fabio de Chirico, Vittorio Monaco, Marialuisa Angelone, Marco Leva, Luigina Nuonno, Oreste Scurti, Angelo Primiani, Rita Santoro, Gianluca Monturano, Vittorio Nola, Adriana Niro, Paola Raspa, Pierluigi Caruso, Pierpaolo Terzano, Alberto Gentili, Stefania Gentile e Pina Laezza.



Lista della Lega per Salvini: Aida Romagnuolo, Luigi Petroni, Natalino Molinari, Alberto Tramontano, Pasquale Tieri, Carmine B. Amatuzio, Antonio Selvaggio, Lorenzo Spadanuda, Ugo Di Criscio, Antonio Petruccell,i Luigi Frangione, Giuliana Corfiati, Angela Perpetua, Domenico Ciccarella, Filomena Calenda, Francesca Iafelice, Rita Pallotta, Roberta De Angelis, Giulia Minnillo, Enrichetta Cappello.