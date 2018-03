Regionali, si chiude il cerchio: quattro candidati per diciassette liste

CAMPOBASSO. Il dado è tratto. Il “gong” delle ore 12 ha di fatto sancito la fine del primo round: le liste elettorali sono state infatti depositate in Corte d’Appello, al termine di una mattinata intensa, a tratti frenetica.

Passi e voci rincorrersi nei corridoi del Tribunale di Campobasso, sorrisi tesi e qualche intoppo burocratico, che ha costretto a revisioni dell’ultim’ora e cambiamenti repentini.

Il verdetto è quello della vigilia: quattro i candidati alla carica di governatore. Andrea Greco (MoVimento5Stelle), Carlo Veneziale (Centrosinistra), Donato Toma (Centrodestra) e Agostino Di Giacomo, che corre da solo con Casapound.

E se i pentastellati parteciperanno alla competizione elettorale in solitaria, sono ben dieci, invece, le liste a sostegno della coalizione guidata da Toma: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc, Popolo della famiglia, Iorio per il Molise, Movimento nazionale per la Sovranità, Movimento “I Forconi”, Orgoglio Molise, e Popolari per l’Italia.

Cinque, invece, le compagini “al servizio” del centrosinistra targato Veneziale: Partito Democratico, Molise 2.0, LeU, “Il Molise di tutti” e “Unione per il Molise”.

Ma le sorprese non sono mancate. Dopo il passaggio di Scarabeo dal Pd a Forza Italia e la mancata presentazione di “Idea”, le liste hanno palesato altri “scossoni”. Come la presenza, tra i volti di “Noi con l’Italia”, di Gianfranco Vitagliano, ex assessore alla programmazione del governo regionale Iorio.

A leggere gli elenchi elettorali, poi, salta subito all’occhio un’essenza illustre: quella del presidente uscente, Paolo di Laura Frattura. Il numero uno di via Genova, infatti, non figura in nessuno degli elenchi presentati dal centrosinistra. Al contrario di Micaela Fanelli, segretario dimissionario del Pd Molise, che sarà direttamente coinvolta nella tornata elettorale del mese prossimo.

Caos nella lista Leu. Rita Formichelli avrebbe smentito la propria candidatura nei giorni scorsi, ma sarebbe stata inserita nonostante ciò nella lista elettorale di “Liberi e Uguali”. Un caso che potrebbe generare strascichi imprevisti.

Intanto, la commissione elettorale è al lavoro per produrre le verifiche sulle liste depositate: domani i primi verdetti.