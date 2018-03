Evade da una comunità di recupero, 30enne termolese arrestato dai Carabinieri

TERMOLI. I Carabinieri arrestano un 30enne per evasione dagli arresti domiciliari

Nella mattina di ieri, i Carabinieri della Stazione di Toro sono stati allertati da personale di una locale comunità terapeutica in quanto un detenuto agli arresti domiciliari presso quella struttura, un 30enne originario di Termoli, lì ristretto per il reato di atti persecutori commessi nel luogo di origine nei confronti della propria madre, si era allontanato arbitrariamente.

I militari dell’Arma hanno attivato immediate ricerche che hanno consentito il suo tempestivo rintraccio sulla statale 645, mentre camminava a piedi in direzione del capoluogo, ed il suo successivo arresto, a seguito del quale, è stato ricollocato presso la medesima struttura terapeutica in regime di arresti domiciliari.