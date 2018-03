Elezioni regionali, equilibri da salvare tra giunta e maggioranza

TERMOLI. Assessori e consiglieri, la disputa elettorale regionale mette di fronte alcuni pezzi dell’amministrazione Sbrocca. E non di poco conto. Da tempo c’era stata una dialettica che ha visto protagonisti alcuni consiglieri comunali che non avrebbero gradito la discesa in campo di componenti della giunta, ma così è stato e allora nei prossimi giorni, da qui al 22 aprile, per non parlare dopo, occorrerà registrare col sismografo eventuali movimenti tellurici nel centrosinistra cittadino.

A candidarsi la vice sindaca Maria Chimisso e l’assessore Enzo Ferrazzano, la prima col Pd e il secondo nella lista Unione per il Molise. Tra i consiglieri c’è Salvatore Di Francia, del gruppo Pd, ma candidato con il Molise di tutti. Insomma, equilibri da preservare. «Credo che in questo momento tutti devono mettersi in gioco per il bene comune, avrei preferito più amministratori. Avrei preferito più consiglieri e meno assessori, gli assessori servono al lavoro che in questi anni abbiamo programmato – ci ha dichiarato lo stesso Di Francia - non posso fare altro che augurare a tutti buon lavoro per il nostro amato Molise.

Quando dico tutti intendo tutti i candidati di centrodestra, del Movimento 5 Stelle, di CasaPound e del centrosinistra».