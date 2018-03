Toma debutta sulla costa e rispolvera anche la Termoli-San Vittore

TERMOLI. Possiamo definirlo anche come il debutto politico pubblico del candidato governatore del centrodestra a Termoli, Donato Toma.

Ha scelto la sede di Fratelli d’Italia, in via Inghilterra, quella allestita dal candidato Luciano Paduano addirittura prima delle elezioni politiche, in tempi non sospetti, quando ancora non maturava la scelta di dividere l’election day in Molise tra 4 marzo e 22 aprile.

Sala gremita in un pomeriggio di primavera pallida, visto il clima che ha accompagnato il mese di marzo e certo non solo elettoralmente e politicamente per il centrodestra.

Ma la voglia e l’obiettivo è quello di tornare a essere competitivi e vincenti per la sfida che avrà luogo tra 4 domeniche.

«E’ stato un grande», il giudizio di Paduano su Toma. Trattati nel corso dell’incontro i temi della difesa del sociale, la necessità di ridare dignità ai molisani, ripartendo dall’agricoltura di eccellenza, dal turismo, dal marketing territoriale e l’indispensabile svolta sul fronte infrastrutturale.

Se con Berlusconi il progetto del Ponte sullo Stretto è il marchio distintivo del centrodestra nazionale, per Toma e quello molisano è il collegamento veloce Termoli-San Vittore, per permettere a chiunque di raggiungere monti, mare e laghi in poco tempo.

Infine, toccati temi sensibili come la sanità, per non far diventare i molisani cittadini di serie B e l’autonomia regionale, con un deciso no allo smembramento della regione.