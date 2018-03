«Fermiamoli», i No Tunnel invitano la gente all'assemblea pubblica

TERMOLI. «Fermiamoli». Questo il motto dei Comitati No Tunnel, che rivolgono un chiaro messaggio alla popolazione termolese. «Il Consiglio dei Ministri ha deciso che una delle parti più belle della città deve essere venduta ad un privato e “sfigurata” per sempre, che il tunnel e la sua mostruosa speculazione edilizia sono fattibili. Si tenta così di fermare una lunga lotta popolare in difesa del bene comune territorio, una lotta alla quale hanno preso parte tanti termolesi, con una delibera governativa illogica e contraddittoria, che non ci pare rispecchi affatto la posizione del Mibact, rimasta negativa, mentre dice poi di accoglierla parzialmente.

Proprio per questo, abbiamo deciso come Comitati No Tunnel, di convocare una grandiosa assemblea pubblica, presso la sala del cinema Sant’Antonio di Termoli, domani, martedì 27 marzo, a partire dalle ore 18, in cui confidiamo nella presenza massiccia di tutta la cittadinanza.In questa attesa assemblea, parleremo del perché non siamo affatto convinti che il futuro di Termoli sia stato già scritto e daremo, innanzitutto, voce alla cittadinanza termolese, con l’obiettivo di lanciare una grande mobilitazione dal basso alla parola d’ordine “Fermiamoli!”. Con l’occasione, ci è gradito rivolgere invito a tutti gli organi di stampa e d’informazione ad intervenire all’iniziativa.