Cinque obiettivi per migliorare l'ambiente nella zona dell'ex Pretura

TERMOLI. Iniziative finalizzate a sensibilizzare i cittadini verso azioni idonee a produrre benefici per l’ambiente, risparmio economico, riduzione dell’inquinamento e dei costi per lo smaltimento dei rifiuti. E’ l’obiettivo della giunta Sbrocca, che con delibera dello scorso 2 marzo ha deciso di dare mandato al dirigente competente per predisporre e pubblicare un apposito avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse da parte di ditte specializzate del settore, al fine valutare la disponibilità ad ottenere gratuitamente tecnologie innovative da installare sul territorio comunale in zone di particolare interesse pubblico, iniziando, in via sperimentale, dall’area verde compresa tra via Panama, via Madonna delle Grazie e via De Gasperi.

L’iniziativa è volta a conseguire, mediante l'utilizzo di dette tecnologie, i seguenti benefici per l'ambiente: a) la riduzione delle emissioni di CO2 nella città attraverso sistemi o azioni dirette; b) riduzione quantità rifiuti prodotti ed erogazione di servizi legati alla raccolta differenziata. c) incentivazione alla separazione corretta dei rifiuti. d) attività o servizi eco sostenibili e) riduzione del digital device con l’utilizzo di adeguate tecnologie; gli operatori interessati sono pregati di far pervenire entro il termine del 29 marzo la propria manifestazione di interesse, a mani direttamente all'ufficio protocollo dell'ente, a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.termoli.cb.it. L’avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse e non è in alcun Modo vincolante per l’amministrazione.