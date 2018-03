Occhionero:“Far fronte all'emergenza lavoro,abolire il superticket e uguali diritti con lo Jus soli”

CAMPOMARINO. "Sono le prime tre proposte di legge presentate alla Camera dei Deputati dal gruppo di Liberi e uguali, alle quali ho avuto l'onore di apporre la mia firma da neo parlamentare.

E' cominciata subito con proposte e atti concreti la XVIII legislatura che mi vede impegnata come deputata e come rappresentate del Molise a Montecitorio.

Quello che abbiamo sostenuto in campagna elettorale si è già tramutato in un piano straordinario di investimenti pubblici, con il quale il gruppo di Leu intende fare fronte all'emergenza lavoro.

Un Fondo di otto miliardi di euro, da assegnare al ministero dell'Economia e delle Finanze, che prevede interventi mirati per ridare respiro all'economia.

Tra questi la messa in sicurezza del territorio, la prevenzione del rischio sismico, il recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, gli asili nido e la sicurezza nelle scuole.

La nostra proposta prevede nel regolamento, tra gli altri punti, la ripartizione regionale delle risorse, con particolare attenzione alle aree dove il disagio della disoccupazione è maggiormente avvertito

Abbiamo anche depositato la proposta di legge che prevede nuove disposizioni in materia sanitaria.

In questa è contenuta l'abolizione del cosiddetto 'Superticket', applicato tra l'altro in Molise, Abruzzo, Liguria, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, mentre in altre regioni non è previsto o viene applicata una misura alternativa alla quota fissa.

Poi c'è la questione della 'cittadinanza', un elemento di primaria importanza nello Stato democratico, nel quale tratto fondamentale è il suo carattere inclusivo. Il gruppo di Leu alla Camera ha riprodotto integralmente il testo della proposta di legge di iniziativa popolare della scorsa legislatura sullo Jus soli."