«A casa tutta la vecchia classe dirigente»

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Apprezzamento per la scelta di Michele Marone e chiaramente non condivisione della candidatura di vertice del centrodestra, in mano a Donato Toma. Il segretario regionale organizzativo Dc Umberto Persichillo ha dichiarato di stare dalla parte del Mam, di Energie per l’Italia e di Azione civica Molise. «Considerato che la novità era rappresentata dal candidato a Presidente Maroni, uomo nuovo, volto nuovo, professionista serio e apprezzato, con idee chiare, ed un diverso modo di fare politica. Dopo la sonora sconfitta elettorale dei vecchi personaggi politici, della loro politica di inciuci a destra e a sinistra, con una politica qualunquistica e personalistica, fuori dal tempo e lontano dalle aspettative della gente, che li ha bocciato senza appello, senza se e senza ma.

E nonostante tutto, non hanno capito la lezione. Tornando in campo per i propri fini infischiandosene dei problemi della gente del Molise. Il Mam poteva essere quella grande novità che urge alle imprese agricole, per ridare lustri ad un assessorato che dai tempi dell’assessore Di Rocco che ha lasciato segni evidenti i cui benefici in molti ancora ricordano, da dopo di lui, solo pochezza culturale a caccia soli di poltrone e dei propri tornaconti. Come la passata amministrazione regionale con una politica fine a se stessa, cinica, arrogante, priva di contenuto, che ha ridotto il Molise ad un vero e proprio" colabrodo", sanità pubblica allo sbando, fabbriche chiuse con centinaia di operai e famiglie in mezzo alla strada, nessuna creazione di nuovi posti di lavoro per i giovani, strada pubbliche allo squasso totale, imprese del basso Molise ridotte alla fame e costrette a chiudere per i noti fatti del terremoto, che dopo aver anticipato migliaia di euro per la ricostruzione la lentezza dei pagamenti li ha costretti a chiudere e licenziare migliaia di operai.

Solo progetti faraonici, senza ne capo e ne coda come la "metropolitana leggera Matrice-Campobasso-Bojano" priva di buon senso, proprio perché non conosco il territorio molisano. Ancora una volta è mancato quella capacità culturale e progettuale di poter inserire a pieno titolo la regione Molise nelle grandi linee di comunicazioni nazionali con la realizzazione del tratto autostradale che dal casello di San Severo, passato per il bacino dell'area del Fortore, passando per Campobasso e ricollegandosi a San Vittore o Caianello, avrebbe permesso di uscire dall'isolamento tutta l'area del basso Molise-area Fortore con un bacino di utenza di circa 70mila abitanti e messo in rapida comunicazione le tre grandi regioni Puglia, Campania e Lazio.

Per non dire che la migliore agricoltura molisana è proprio quella del basso Molise-area Fortore che da Campomarino, Ururi, San Martino, Rotello Santa Croce di Magliano, San Giuliano di Puglia, Colletorto, Sant’Elia a Pianisi, fino a Riccia sarebbe uscita finalmente dall' isolamento. Mi fermo qui per non essere troppo lungo. La prossima sonora sconfitta di elettorale del centrosinistra e del centrodestra sarà inevitabile. Purtroppo amici è da tempo che vi esorto a guardarci intorno e sentire con le vostre orecchie quel sottile soffio del vento del cambiamento, abbiate la percezione dei mutamenti che stanno avvenendo, come un fiume in piena che scorre minaccioso che porta via ogni cosa che incontra sul suo percorso. Condivido in pieno e aggiungo: la mancata messa in sicurezza della valle del Biferno e del nucleo industriale, la Fiat ecc.. disponendo risorse sin dal 2003, 16 milioni non utilizzati a tale scopo, pretendere dalle Ferrovie una nuova stazione multifunzionale in Molise in fase del raddoppio dei binari sull’Adriatica; poi il totale abbandono della nostra agricoltura. Devono restare a casa tutti coloro che hanno governato negli ultimi anni».