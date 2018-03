Prevista per giovedì una nuova seduta del Consiglio comunale

TERMOLI. Il presidente del Consiglio comunale Manuela Vigilante, ha convocato la seduta d’assise civica per giovedì 29 marzo 2018 alle ore 09:30 in prima convocazione e per il giorno 30-03-2018 alle ore 10:30 in seconda convocazione presso la Sala Consiliare, in seduta Straordinaria, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. APPROVAZIONE "PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DPR 158/99" PER L'APPLICAZIONE DELLA I.U.C. - COMPONENTE TARI PER L'ANNO 2018.

2. APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2018.

3. DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE PER L'ANNO 2018 DELLE AREE DA DESTINARE A RESIDENZE (LEGGE N. 167/1962) ED ATTIVITA' PRODUTTIVE (LEGGE N. 865/1971). ART. 172 LETT. "B" DEL D.LGS N. 167/2000.

4. APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2018 - 2020 DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

5. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL PERIODO 2018/2020 (ART. 3, C. 55, L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244).