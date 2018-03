Piano di riqualificazione del centro storico, due i ricorsi contro il Tunnel

TERMOLI. Al cinema Sant’Antonio assemblea pubblica indetta dopo il via libera mini-condizionato dato da Palazzo Chigi sul piano di riqualificazione del centro storico di Termoli. Sul palco quattro tra i principali protagonisti della battaglia, ossia Giulio Botteri, Luigino Vitulli, Pino D’Erminio e Nino Barone. La direttrice che verrà percorsa è quella anticipata dal portavoce del Movimento 5 Stelle, Nick Di Michele, ossia del ricorso amministrativo, ma di ricorsi al Tar pare che se ne stiano progettando due, ma occorre che il responsabile del procedimento Livio Mandrile perfezioni la determina di conclusione positiva della Conferenza di servizi. Appena verrà pubblicato ci saranno le dovute azioni. Un ricorso contro questo atto e uno contro il deliberato della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Proprio Nick Di Michele ci racconta quanto accaduto ieri. «I cittadini hanno risposto all'appello del comitato, Termoli non vuole essere distrutta dall'arroganza e dalla protervia di un’amministrazione che ha abbandonato ogni servizio al cittadino per giungere ad un traguardo inutile dannoso e distruttivo. Le puntuali relazioni dei membri del comitato hanno reso ancor più chiara la situazione che si andrebbe a creare con il progetto, puntualizzando, se mai ce ne fosse bisogno, che Termoli regalerà al privato la parte più bella della città per un tempo indefinito. La lotta si sposta sul piano giurisdizionale, e fino a che ci sarà un velo di speranza, si proverà a fermare tutto. Ci sono stati numerosi interventi di semplici cittadini che hanno detto un chiaro no all'opera scempio».