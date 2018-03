Tassa rifiuti più cara d'estate? Scontro in aula tra Sbrocca e Di Brino

TERMOLI. Non è stato l’ultimo Consiglio comunale di aprile quello di ieri a Termoli e nemmeno l’ultimo prima del voto alle regionali. L’esito di una riunione di capigruppo ha licenziato una nuova convocazione finalizzata a portare in aula tutta la sessione documentale di bilancio.

Decisione presa in netto contrasto con la minoranza, soprattutto con l’ex sindaco Basso Antonio Di Brino, che stamani sparerà a zero in conferenza stampa. «In relazione a quanto avvenuto durante il consiglio comunale di Termoli del 29 marzo e della decisione da parte dell’Amministrazione Sbrocca di aumentare ancora una volta le tasse diremo la nostra in conferenza stampa», annunciano Di Brino e Zaami.

Ma cosa è successo allora? Il piano economico relativo allo smaltimento dei rifiuti è stato ritoccato con l’aumento delle tariffe per le attività economiche nei periodi estivi. Una scelta contrastata vibratamente dall’opposizione, con uno scambio piuttosto acceso tra sindaco e lo stesso Di Brino.