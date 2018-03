Nominati i componenti del Cda della Fondazione Achille Morrone

LARINO. Nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Achille Morrone che gestirà la Casa di Riposo. Raggiunto il pareggio di Bilancio 2018 senza incremento delle aliquote.

Tredici punti all’ordine del giorno sono stati licenziati mercoledì sera dal Consiglio Comunale riunito a Palazzo Ducale.

Dopo le comunicazioni iniziali del consigliere Stefano Mancinelli, tornato a lamentare il mancato invio dei documenti consiliari da parte della struttura comunale, l’assise, con il parere favorevole delle opposizioni, ha proceduto alla nomina dei sette componenti del Consiglio di Amministrazione della novella Fondazione deputata alla gestione della Casa Riposo Achille Morrone. Una lunga storia che inizia dal 1949 con la costituzione dell’ente morale, poi nel 2007 la legge regionale che aveva imposto di modificare la ragione sociale, quindi, dopo la nomina a Commissario dell’Assessore Miriam Petriella, la sua trasformazione in Fondazione, deliberata in consiglio comunale lo scorso 8 ottobre.

Con il solo voto contrario del consigliere Mancinelli (che ha motivato la sua scelta in ordine all’opportunità politica di rinviare le nomine dopo l’insediamento del nuovo consiglio comunale), sono stati nominati membri del nuovo CdA, che al suo interno dovrà successivamente scegliere il nuovo Presidente, don Costantino Pietrantonio, Caterina Franceschini, Gaetano Ricci, Pardo Spina, Nicola De Francesco, Pietro Petruccelli e Antonio Vecchio.

Successivamente, il Consiglio ha scelto di riunire i punti sul bilancio in un’unica discussione, con l’Assessore Stefano Vitulli che ha comunicato il pareggio di Bilancio 2018, raggiunto senza incremento delle aliquote comunali, che restano invariate. Votazione licenziata a maggioranza, contrari i consiglieri Mancinelli, Pontico ed Urbano, così come sull’ultimo argomento in discussione relativo all’aggiornamento dei contributi per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.