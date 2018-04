TERMOLI. Il progetto del Tunnel imbocca la fase finale.

Alle spalle ormai la deliberazione mini-condizionata della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'amministrazione Sbrocca tira dritto e cerca di accelerare su una procedura della quale si è rammaricata di aver perso tempo per l'ostruzionismo della Soprintendenza e del Mibact. Non è escluso, anzi, è probabile, che la maggioranza voglia archiviare i passaggi formali nella sessione di bilancio.

Per questo, il presidente della IV commissione Lavori pubblici ha convocato in seduta congiunta i componenti della IV e della III commissione (Urbanistica) per esaminare proprio il progetto del Tunnel. Seduta in calendario giovedì alle 10. In merito fulmineo il post su Facebook del portavoce del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale Nick Di Michele, «Sbrocca & Co. hanno fatto il primo passo. Convocate la IV e la III Commissione, Lavori pubblici e Urbanistica.

Vi ricordo che le Commissioni sono aperte al pubblico. Vi chiedo di esserci», la nota del pentastellato.