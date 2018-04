Strade di lottizzazione, da via Udine commento sul sorteggio

TERMOLI. Sull’esito del sorteggio per la gara finalizzata a mettere in sicurezza le strade di lottizzazione di Termoli è intervenuto il comitato di via Udine. «Quello che avevamo anticipato è andato secondo il copione che ci attendevamo. La selezione delle ditte da invitare alla gara di appalto per la messa in sicurezza delle strade di lottizzazione, secondo i dettami della procedura ristretta scelta dall'amministrazione del Comune di Termoli, si è svolta regolarmente nella mattina di venerdì 30 marzo, a porte aperte.

Tale modalità consentiva, a chiunque fosse interessato, di prendere visione delle operazioni di selezione presenziando fisicamente in aula, a garanzia di assoluta trasparenza e regolarità della selezione stessa.

Hanno quindi potuto prendervi parte, oltre naturalmente agli addetti ai lavori del Comune incaricati, sia i giornalisti delle testate locali che un rappresentante del nostro Comitato di Via Udine e dintorni.

Compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno di noi, cerchiamo sempre di essere presenti alle sedute pubbliche nelle quali ci siano in trattazione temi che riguardano direttamente i nostri quartieri cittadini. Non lo facciamo certo per angosciare i nostri amministratori, bensì per far sentire loro la nostra presenza, per rimarcare il concetto che la risoluzione dei problemi prevede un impegno costante da parte di tutti. Amministratori in primis, che non devono pensare di poter “abbandonare” un tema molto vicino ad una parte consistente di residenti quando le lungaggini burocratiche tendono a far sgonfiare e distogliere da esso l'interesse pubblico generale. La nostra presenza serve da sprone continuo a tenere alto l'interesse sulla tematica della messa in sicurezza della viabilità dei nostri quartieri.

Volevamo solo precisare, a titolo di cronaca, che la manifestazione di interesse per la partecipazione alla gara di appalto è stata presentata da 139 ditte. Sono state selezionate ad estrazione le quindici previste dalla procedura ristretta, più altre cinque di riserva, utilizzabili nel caso di rinuncia di qualcuna delle quindici imprese selezionate da invitare a gara.

Aspettiamo quindi il prossimo step, che dovrebbe essere quello della gara d'appalto vera e propria, sulla quale non mancheremo certo di informarci e di tenervi aggiornati».