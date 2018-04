Ufficializzata la composizione della scheda elettorale

TERMOLI. Fac-simili pronti a essere stampati in decine e decine di migliaia di copie per gli oltre 300 candidati da aspiranti Governatori e concorrenti per un posto in Consiglio regionale.

La versione ufficiale è stata approvata come recita l'apposita sezione del sito istituzionale della Regione Molise.

Nel riquadro a sinistra presente solo Toma con le sue nove liste, a destra da sopra Veneziale e le sue cinque liste, quindi penultima posizione per il Movimento 5 Stelle e infine, a chiudere, CasaPound.