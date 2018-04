Destra e sinistra molisane viste con la lente d'ingrandimento

CAMPOBASSO. I “gazzettieri” molisani (non tutti, naturalmente) conducono il “loro” gioco di fiancheggiatori politici in modo veramente curioso; e spesso non sanno fare manco gli interessi di chi indirettamente li foraggia. Ciò avviene soprattutto quando delineano i comportamenti pubblici di alcuni tra i più degni rappresentanti della parte politica dominante. Altrettanto dìcasi di quelle pochissime testate (per lo più diffuse ‘on line’) che fanno finire su ‘internet’ fantasiosi comunicati redatti da questo o da quell’altro “esponente” nostrano. Una Stampa cosiffatta non è in grado di spostare manco un voto. Cosicché certi candidati potrebbero vincere le elezioni soltanto se riuscissero a fornire di sé l’impressione di essere “diversi” (ma non solo a parole). Lo stesso vale anche per la Sinistra e per la Destra (che non è meno autoreferenziale e sgangherata della consorella mancina, commista com’è a quest’ultima).

Da questo lato non v’è alcuno che dimostri di avere una cultura politica i cui termini abbiano per lo meno un tantino a discostarsi dai soliti atteggiamenti paternalistici, familistici e clientelari; e quasi nessuno matura una coscienza che lo porti a rimediare al vuoto culturale della sua parte (che poi rappresenta la somma del ‘vacuum‘ prodotto da ciascuno). Quello che si rileva è soltanto la telegenicità di alcuni consiglieri (od assessori), tali almeno nelle foto ammannite quotidianamente da un giornale ‘free’; i ‘foulard’ di qualche signora ed il senso di sicumèra profuso da altri personaggi che – una volta eletti – ti guardano dall’alto dei loro 10mila euro al mese (più i ‘benefit’), pensando: “Ed ora mi fai un baffo! Mi sono assicurato un posto d’oro ed una ‘pensione’. E tutto questo per fare il venditore di fumo, senza sudare la fronte”. In Molise, almeno sino agli Anni Ottanta, la Sinistra molisana serbava un'autentica identità e sapeva mantenere una “egemonia” persino quando (come ai tempi della “balena bianca”) veniva a trovarsi eternamente in minoranza e sempre fuori dalle istituzioni locali. I Sedati, i La Penna, i Vecchiarelli vincevano, ma dovevano pur sempre combattere allo spàsimo contro avversari non facili, incardinati nella dottrina tetràgona di Marx, ma forti soprattutto perché le persone (i Malorni, i Piscitelli, i Montefalcone, i Testa, i Trivisonno), grazie alla propria deontologia quotidiana, erano tutte in grado di sostenere le pretese della propria parte perlomeno imponendo (con l’esempio!) una egemonia di tipo morale. Dalla Destra molisana odierna (che non affonda più le sue radici nel pensiero liberale quanto piuttosto nella bramosìa di occupare posti di sottogoverno), nessuno si aspetta più qualcosa; neppure i suoi elettori. Soltanto chi fosse dotato di grande fantasia potrebbe individuare nei suoi rappresentanti odierni gli epigoni di Papini, di Prezzolini e di Longanesi.

Oramai chi la incarna ha fatto fuori persino la candida colomba delineata da chi – idealmente - avrebbe voluto perseguire una “rivoluzione liberale”. Perciò, se questa parte politica non può darsi più un tono (perché deve accontentarsi di mezze figure, ambigue e senza ideologia), la Sinistra pare essere finita ancora peggio dopo il tramonto del mito comunista e la consunzione delle arcaiche (ma efficaci!) icòne culturali. Sin qui l’analisi. Ora vogliamo mantenerci bravi; perciò, “con tutta la stima che essi meritano” (il ‘copyright’ è gesuitico, e veniva usato dai sacerdoti neri in calce alle epistole), diciamo che … neppure Leva e Ruta potrebbero operare più di quanto operano, perché vanno già al massimo. In conclusione, a Campobasso e ad Isernia, la Sinistra è ancora più vuota della Destra; e non pretendete che si facciano nomi, perché ciascun lettore è in grado di pronunciarne più d’uno. In pratica, Destra e Sinistra sono un po’ come il pugile suonato del film “I mostri” di Dino Risi.

Fisicamente ed intellettualmente a disagio, a chiunque gli avesse chiesto come stava, egli avrebbe risposto, con l’immancabile voce roca alla Gassmann: “Eh, ‘ncé mmale. C’ho un po’ di mal di testa, però so’ contento!”.

Claudio de Luca