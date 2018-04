"Giù le mani dal mare Adriatico": in piazza Monumento il flash mob Trivelle Zero Molise

TERMOLI. Presentata venerdì mattina in via XXIV maggio, riparte anche in Molise da Termoli la lotta per liberare l'Adriatico dalle trivelle, con un "Flash mob per il Mare" aperto ai cittadini che si terrà alle 17:30 a piazza Monumento.

Si tratta di un'iniziativa coordinata tra associazioni e movimenti di 6 regioni adriatiche (all'ultimo si è aggiunto anche il Veneto) per reagire alla sentenza del Consiglio di Stato che recentemente non ha accolto il ricorso delle regioni Puglia e Abruzzo contro il decreto di Valutazione di Impatto Ambientale favorevole rilasciato dal Ministero dell'Ambiente alla società Spectrum Geo. Un’azienda che ha richiesto di poter fare prospezioni petrolifere con la tecnica dell'air gun su 3 milioni di ettari di mare tra Rimini e il Canale di Otranto. Praticamente tutto il mare prospiciente il Molise sarebbe interessato dalle operazioni di ricerca. L'air gun è un'attività estremamente dannosa per la fauna marina come dimostrato da decine di studi, a partire dagli effetti negativi su cetacei, pesci e tartarughe. Uno dei più recenti ha confermato che durante le violente esplosioni di aria compressa si aprono "buchi" di zooplancton, la base della catena alimentare del mare, a destra e a sinistra per 1,2 km! Si consideri che le barche che realizzano queste prospezioni compiono decine e decine di passaggi su linee parallele con centinaia di migliaia di scoppi.

Lo stesso Ministero dell'Ambiente, che pure ha inopinatamente rilasciato parere favorevole, da un lato in alcuni decreti ha scritto semplicisticamente che i cetacei si allontaneranno (senza pensare che magari un cetaceo frequenta una determinata area per precise ragioni ecologiche) e dall'altro ha imposto di non effettuare ricerche in contemporanea a distanza minore di 100 km tra le due barche. Peccato che non abbia considerato che tale obbligo dovrebbe valere in tutte le direzioni perchè pesci, tartarughe e cetacei non conoscono i confini tra paesi. Non avendo svolto una V.I.A. transfrontaliera (cioè coinvolgendo gli altri paesi rivieraschi), con un errore veramente madornale, arriviamo al paradosso che formalmente l'Italia ha imposto delle prescrizioni fin sul mare territoriale croato, albanese e montenegrino. Imposizioni che, ovviamente, potranno essere ignorate visto che non hanno alcun valore per quegli stati che non sono stati coinvolti nelle fasi decisionali, con ovvie ripercussioni sulla fauna! Queste considerazioni fanno comunque capire il potenziale impatto sulla biodiversità e sulla pesca in Adriatico, a parte l'assurdo di indirizzare questo mare per decenni a future perforazioni alla luce dei risultati che potrebbero avere queste prospezioni, con buona pace degli accordi di Parigi sul clima!

La sconfitta al Consiglio di Stato è sicuramente una cattiva notizia ma non tutto è perduto e i cittadini e gli enti possono ancora intervenire in quanto i procedimenti amministrativi di questa e altre 8 istanze di prospezione sono ancora in corso. Anzi, per 5 di queste, le più piccole, si è in fase di rigetto in sede di conferenza dei servizi nonostante la Valutazione di Impatto Ambientale positiva. Riteniamo che il nuovo governo regionale del Molise dovrà affrontare da subito questa tematica assieme alle altre che riguardano la questione idrocarburi rappresentando al nuovo Parlamento e al prossimo Governo la necessità di cambiare radicalmente le politiche energetiche per far uscire il paese dalle fonti fossili.

Infatti non vi sono solo le questioni attinenti il mare, che sono già estremamente critiche, ma anche quelle che riguardano l'entroterra, per la sciagurata decisione, presa nelle stanze romane senza alcuna partecipazione dei territori interessati e contro di essi, di trasformare l'Italia in un Hub del Gas. Sostanzialmente hanno candidato il Belpaese, fragilissimo per i rischi ambientali, dai terremoti al dissesto idrogeologico, ma ricchissimo dal punto di vista del patrimonio culturale, paesaggistico e naturalistico, a diventare una piattaforma logistica per l'estrazione e l'import-export di idrocarburi per i prossimi decenni.

Il Molise è una tessera di questa strategia, con diversi progetti:

-il gasdotto Biccari-Campochiaro, parte integrante del gasdotto "Rete Adriatica" di SNAM che a sua volta si ricollega al TAP in costruzione tra mille proteste in Salento;

-il gasdotto Larino-Chieti, di Gasdotti Italia, lungo oltre 100 km, che attraverserà ben 19 comuni abruzzesi e 7 molisani (Larino, Guglionesi, Montecilfone, Palata, Montenero di Bisaccia, Tavenna, Mafalda), zone densamente abitate e aree agricole di grande valore, nonché 8 Siti di Interesse Comunitario per la biodiversità. Purtroppo recentemente la Regione Molise ha dato il suo assenso senza rilevare che questa infrastruttura è ad esclusivo servizio dei pozzi di estrazione e degli stoccaggi;

-lo stoccaggio Treste, già esistente al confine tra Molise e Abruzzo, uno dei più grandi d'Europa. Un impianto a rischio di incidente rilevante in base alla Direttiva Seveso dove ora si vuole andare ad immagazzinare il gas addirittura in sovra-pressione per aumentare la capacità di stoccaggio. Gli uffici della Regione Molise sono intervenuti senza successo durante la recente Valutazione di Impatto ambientale esprimendo forti perplessità in ragione del rischio sismico del territorio;

-lo stoccaggio Sinarca, in progetto da molti anni e attualmente in stand-by. Basta vedere le planimetrie del gasdotto Larino-Chieti per scoprire che è già previsto un eventuale allaccio al futuro stoccaggio;

-il progetto attualmente in VIA nazionale per il potenziamento del gasdotto San Salvo - Biccari (ricollegandosi con la dorsale Tap-Rete Adriatica, compreso il gasdotto Sulmona - Foligno) con l'aumento del diametro della condotta;

-i diversi progetti estrattivi di gas e petrolio a diverso stadio di sviluppo anche nell'entroterra, dalle prospezioni attorno a Campobasso del permesso di ricerca Santa Croce, che recentemente hanno avuto il parere positivo della Commissione VIA nazionale, fino al nuovo pozzo a Rotello.

Tanti interventi parcellizzati per nascondere gli impatti complessivi di un progetto unitario che non è mai stato sottoposto neanche alla Valutazione Ambientale Strategica dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Evitano queste procedure di dibattito pubblico perchè non saprebbero come spiegare l'interesse dei cittadini italiani ad ospitare questo "Hub del gas" sul loro territorio quando sia in Europa che in Italia il consumo di metano è in netto calo rispetto al picco del 2005 e la rete esistente è già oggi sovradimensionata. In sintesi si può dire "A noi i rischi, a loro i profitti" visto che vi è pure la beffa che queste infrastrutture sono pagate attraverso le bollette.

Per contrastare questo progetto che interessa diverse regioni è stata indetta una manifestazione il 21 aprile a Sulmona (AQ) e diversi attivisti e cittadini dal Molise saranno presenti proprio per evidenziare che queste opere sono collegate tra di loro e che i cambiamenti climatici in atto richiedono politiche totalmente diverse fondate su risparmio, efficienza, tecnologie e rinnovabili.