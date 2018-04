Venittelli 'sculaccia' il Nazareno: si vota in due regioni, rinviare l'assemblea nazionale

TERMOLI. Interessante lo spaccato offerto ieri dalla presidente dell’assemblea regionale dem Laura Venittelli, che chiederà lo spostamento dell’assemblea nazionale del 21 aprile. «Sono in procinto di scrivere una lettera ai vertici nazionali, a Matteo Orfini, e al segretario Maurizio Martina per chiedere rispetto di quella che è la posizione dei territori, si vota in Molise e in Friuli e penso che sia preliminare oggi dare una risposta concreta da parte del Pd molisano e nazionale a quello che è un tema importante della campagna elettorale più che della campagna congressuale.

E’ importante anche quella la battaglia congressuale perché il partito ha necessità di fare il punto sulle ragioni di una disfatta così forse e soprattutto su quelle che sono i motivi e gli elementi che possono consentirci di ripartire e riconquistare gli spazi che avevamo prima e che adesso non abbiamo più. Il risultato di convocarci per il 21 aprile è quello di far pensare che le partite in Molise e Friuli sono già perse e quindi ci occupiamo di altro. Oggi dire che in Molise il Pd c’è anche con questa istanza di spostamento dell’assemblea nazionale a dopo le elezioni regionali di Molise e Friuli è un segnale di attenzione a tutto il Pd anche a quello che si trova nelle retrovie come il numero di elettori anche se il Molise è una regione come tutte le altre tanto è che il test nazionale su come si farà il governo sarà consequenziale al risultato del Molise e del Friuli». Non manca una battuta sulla segreteria regionale.

«Le segreterie regionali penso che oggi quello che conti è lanciare un messaggio di cambiamento dei metodi usati fino ad oggi e un cambiamento di come si imposta il modo di intendere il partito in questa nuova società dobbiamo abituarci a una società che non si ritrova più nei circoli ma vuole che noi usciamo tra la gente io penso che questa battaglia congressuale dovrà essere impostata sul cambiamento dei metodi e di un sistema di dialogo. Importante quello che abbiamo sempre fatto dentro i circoli ma adesso vanno fatti tra la gente nei gazebo che dobbiamo tornare a riposizionare nelle piazze. Io vedo un Pd che torna nelle piazze, un Pd che dialoga nel suo interno e si apre fuori alle persone, alla società civile, a tutte quelle persone che possono immaginare che il Pd è l’unico argine vero al populismo e alle destre imperanti vorrei lanciare un assist a tutti coloro che hanno abbandonato il Pd per votare il MoVimento 5Stelle: il M5S è destra, è movimento che è stato osannato da Falange noi siamo gli unici che possono portare avanti i valori della sinistra». Poi, si sbilancia sulle proprie ambizioni.

«E’ una cosa che mi piacerebbe poter immaginare quella di candidati alla segreteria regionale dem, soprattutto perché penso di poter con una squadra importante che si è costruita in questi anni e ancora crede nel Pd si possa immaginare di lanciare una idea del genere è l’idea della squadra non è una idea mia, io posso essere solo il punto di riferimento».