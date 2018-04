Luigi Di Maio stasera a Termoli, Nick Di Michele: vi vogliamo tutti con noi!

TERMOLI. A distanza di diverse settimane dall'ultima volta all'hotel Meridiano, e dopo il notevole successo elettorale del 4 marzo, il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, sarà in Molise oggi e domani. «Luigi sarà con noi per sostenere il candidato Governatore della Regione Molise per il MoVimento 5 Stelle Andrea Greco e tutta la nostra squadra di candidati al Consiglio regionale». Annunciano dal Movimento.

Un invito esplicito, quello del portavoce nel Consiglio comunale di Termoli, Nick Di Michele: «Anche in questa campagna elettorale Luigi Di Maio farà tappa a Termoli per incontrare i cittadini i candidati e Andrea Greco il Presidente designato dal M5S. Sarà una serata nella quale il M5S testimonierà ai cittadini molisani il suo concetto di cambiamento, di come questa Regione cambierà volto e prospettive.

Vi vogliamo con noi, tutti insieme, per ricordare anche, che il borgo antico va preservato e non distrutto.

Il PROGRAMMA

Lunedì 9:

Termoli - ore 19

Incontro con i cittadini

Piazza Duomo

Martedì 10:

Termoli - ore 11

Incontro con gli imprenditori

Zona industriale (presso i locali della Cianciosi srl)

Bojano - ore 15.30

Incontro con gli operatori del settore turismo

Palazzo Colagrosso

Isernia - ore 19

Incontro con i cittadini

Piazza Andrea d'Isernia