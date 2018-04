Scaramucce in Commissione, ma il progetto del Tunnel è stato approvato

TERMOLI. E’ finita 6 a 3 la partita nella Commissione congiunta che ha dato il via libera oggi al progetto del tunnel. Riunite dal presidente dei Lavori pubblici Mario Orlando la IV e la III. Al computo totale manca il voto del consigliere Antonio Di Brino.

Un’altra seduta di scontro tra maggioranza e opposizione. Due i fronti su cui si sono dati battaglia. Il primo è la disponibilità in forma cartacea di tutta la documentazione, invocata dalla minoranza, anche a costo di pagarla di tasca propria, come ha disposto lo stesso Orlando. Ma sul punto, è nata una disputa di principio proprio tra Di Michele e Orlando, col primo a rivendicare il diritto da consigliere di avere tutto a disposizione e il secondo a richiamare comportamenti di responsabilità su spreco di soldi e carta, poiché tutto sarebbe accessibile online. Insomma, pur se all’apparenza potrebbe sembrare questione di lana caprina, alla fine della fiera il delta era rappresentato dalla possibilità di avere o meno in mano i dossier del progetto e tutti gli atti connessi.

Superato questo scoglio, ma senza che ci sia stata alcuna remissione delle accuse vicendevolmente scambiate, si passa al sollevamento delle eccezioni, una in fila all’altra, da parte di Marone, dello stesso Di Michele, di Paradisi e Di Brino. Insomma, si è cercato di mettere i bastoni fra le ruote all’iter procedimentale. Argomenti branditi la Vas, il numero dei parcheggi persi e guadagnati, il costone e finanche i ruoli da Rup, ricoperti nel tempo da Caruso, D’Accardio e Mandrile. Alla fine la maggioranza ha imposto i numeri, votando il progetto favorevolmente e ora si cercherà di portarlo in aula prima del 22 aprile.