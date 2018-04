Infrastrutture, lavoro e territorio: imprenditori a confronto con Di Maio e Greco

TERMOLI. La zona industriale B del Cosib palcoscenico d’elezione per un confronto tra il tessuto imprenditoriale del Basso Molise e non solo e il Movimento 5 Stelle.

Un appuntamento balzato agli onori della cronaca politica nazionale, con la presenza anche di emittenti come La 7.

Un servizio d’ordine imponente, con Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e vigilanza privata. Sì, perché a distanza di sole 15 ore Luigi Di Maio, capo politico dei post-grillini, è tornato protagonista di un momento politico a Termoli e accanto a lui sempre il candidato governatore Andrea Greco.

L’iniziativa è stata varata da un gruppo di imprenditori, tra cui Dante Cianciosi, fondatore storico della Lai, che ha ospitato l’evento nella sua sala meeting.

Un confronto costruttivo su tematiche e aspettative serie, sintetizzate in cinque domande su infrastrutture, formazione e lavoro, promozione del territorio, credito alle imprese e cultura.

Sala stracolma, con un’attenzione davvero particolare. «Egregio candidato alla presidenza della nostra Regione, siamo un gruppo di imprenditori e professionisti che si confronta costantemente con le istituzioni per porre al centro dell’attenzione il lavoro, lo sviluppo, la salvaguardia delle aziende, il ridimensionamento della imposizione fiscale, la partecipazione attiva degli imprenditori al rilancio del territorio.

In vista delle elezioni regionali del prossimo 22 aprile è nostra intenzione creare con Lei un’occasione per confrontarci sui maggiori programmi elettorali e i programmi politici da promuovere per il prossimo quinquennio e sulle soluzioni da proporre per risolvere problemi e criticità che interessano la nostra regione.

Le nostre legittime richieste sono state spesso tratteggiate ma mai completate. Vorremmo quindi esaminare con lei alcuni argomenti, ascoltando le sue proposte ed i suoi intendimenti. Porremo domande semplici e precise che richiedono però scelte di campo molto chiare. Ci attendiamo quindi risposte concrete sui programmi, e un’interlocuzione efficace sulle nostre istanze. In sostanza chiediamo impegni concreti, misurabili, realizzabili», la relazione introduttiva letta dallo stesso padrone di casa.

Sulle infrastrutture Greco, primo della lista di tre candidati che saranno ‘auscultati’, con Veneziale e Toma a seguire (manca CasaPound all’appello), ha mostrato di avere le idee chiare, sia sul potenziamento della dorsale Adriatica, sia per rimuovere dalle difficoltà di ordine quotidiano il pendolarismo Campobasso-Roma, con un possibile hub a Roccaravindola, dove inizia la rete elettrificata e l’abbandono del famigerato binario 20 bis alla stazione Termini.

Attenzione anche sull’eco-vocazione, come i veicoli ibridi e da qui Greco, esondando, ha fatto sfociare il suo discorso nell’agricoltura di qualità, citando anche l’esempio dato dall’imprenditore Giuseppe Colucci.

Ma Luigi Di Maio – quasi incredibilmente – ha anche risposto a due domande formulate dalla stampa prima di entrare nel conclave imprenditoriale.

«Il Molise è una regione dimenticata dalla politica», ha debuttato ai microfoni Luigi Di Maio, che poi nel corso dell’incontro ha ripercorso i suoi dettami programmatici già illustrati nella serata di ieri.