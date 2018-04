Tunnel, Petraroia muove lo scacchiere: cosa farà la Regione Molise?

TERMOLI. Michele Petraroia torna a occuparsi della vertenza del Tunnel.

Lunedì scorso, al consigliere regionale Michele Petraroia, che ha inviato una nota simile a una interrogazione al governatore Frattura, all’assessore regionale Pierpaolo Nagni, alla segretaria Mariolga Mogavero, all’ingegner Massimo Pillarella, nonché al portavoce dei Comitato No Tunnel Nino Barone. L’intervento si innesta sulla determina Dirigenziale del Comune di Termoli n. 543 del 30.03.2018 conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria per l’approvazione del progetto per la “Realizzazione di un Sistema Integrato per la viabilità e mobilità sostenibile del Comune di Termoli – Tunnel”.

«Vista l’allegata Determina Dirigenziale del Settore Programmazione, Gestione e Governo del Territorio del Comune di Termoli, n. 543 del 30 marzo 2018 con cui si è dato l’avvio alla realizzazione “di un sistema integrato per la viabilità e mobilità sostenibile del Comune di Termoli – Tunnel di raccordo stradale tra il Porto di Termoli e il lungomare nord con parcheggio multipiano interrato al di sotto di piazza Sant’Antonio e recupero funzionale dell’area denominata “Pozzo Dolce”, si chiede di sapere con urgenza quali iniziative intenda intraprendere la Regione Molise in attuazione dell’acclusa Deliberazione Consiliare n. 171 del 19 settembre 2017, in cui è riportata copia della risposta all’interrogazione inerente la verifica degli adempimenti per la realizzazione del Tunnel di Termoli, con specifico riferimento alla variazione del Piano Regolatore Generale <…Ad ogni modo, per quanto attiene alla procedura di variante al piano, l’atto scaturente dalla CdS, unitamente al progetto ed ai pareri acquisiti in tale sede, sarà inviato al Consiglio Comunale per la dovuta adozione; segue la fase di pubblicazione, delle osservazioni e l’approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale. Detta delibera di C.C. viene inviata alla Regione Molise per l’approvazione che, ai sensi della L.R. n. 7/1973, provvede per quanto di competenza, nei modi e nei tempi dovuti, con una attenzione particolare ai tempi del finanziamento…> (allegato all’atto n. 171/2017)».