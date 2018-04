Il voto del 22 aprile tutto online: le novità per cittadini, Comuni e stampa

CAMPOBASSO. Dalla prefettura di Campobasso e dal Viminale alla Regione Molise, cosa cambierà nella gestione dei flussi elettorali il prossimo 22 aprile? E' questa una delle incognite del voto che avrà luogo tra una decina di giorni.

Tutto ciò che occorre ai seggi elettorali, modulistica compresa, è realizzato dalla Regione Molise che, per la prima volta, grazie a un software creato 'in house' gestirà direttamente in collaborazione con le Prefetture di Campobasso e Isernia i flussi elettorali, affluenza alle urne con monitoraggi alle 12, 19 e 23, risultati parziali e definitivi.

Tutto informatizzato, dunque, anche per rendere accessibile e 'live' l'andamento del voto da parte dei cittadini e degli addetti ai lavori.

Oggi a Campobasso, nella sede della Giunta regionale, un incontro tecnico per illustrare ai funzionari degli uffici elettorali dei Comuni come è strutturata la piattaforma. Domani sarà il turno di quelli della provincia di Isernia. Appena una sezione chiuderà le operazioni di voto, i dati relativi ai candidati governatori, alle liste e alle preferenze dei singoli candidati al Consiglio regionale verranno trasmessi ai Comuni e inseriti online.

La trasmissione, dunque, non avverrà più attraverso il fax o il telefono, ma in maniera telematica e ogni Comune avrà una password per accedere al sistema attraverso il sito internet dedicato (elezioni.regione.molise.it), realizzato da Molise Dati.

Il Centro elaborazione dati sarà allestito a Palazzo Vitale mentre la sala stampa, e questa è un'altra novità, verrà predisposta alla ex Gil di Campobasso e non più nelle Prefetture.

Il Molise dunque, dopo la Regione Marche, inaugura un nuovo sistema informatizzato per la gestione dei dati elettorali che prevede anche un'assistenza remota per i Comuni che dovessero avere necessità di vario genere.