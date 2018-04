CAMPOBASSO. Una situazione delicata, quella di Molise Acque, azienda speciale regionale le cui dinamiche sono scandite da un commissariamento di lungo corso.

Questa mattina, nella sede di via De Pretis, i dipendenti hanno incontrato i candidati alla presidenza della Regione Molise; solo due, in realtà, perché all’appello mancavano Agostino Di Giacomo (Casapound) e Andrea Greco (MoVimento5Stelle).

I lavoratori hanno avuto dunque modo di approfondire questioni e criticità aziendali, con un occhio alle prospettive future, insieme a Carlo Veneziale e Donato Toma, in corsa per palazzo D’Aimmo, rispettivamente, per centrosinistra e centrodestra.

Sull’agenda delle problematiche è finita innanzitutto la tematica della governance, ancora irrisolta. “Il buon senso - ha detto Carlo Veneziale - prevede il rispetto della norma vigente. E oggi la governance non è individuata dal rispetto tale normativa, questo anche per via della scadenza elettorale. Io credo che il nuovo governo regionale dovrà procedere al rinnovamento degli organi conferendo così una nuova spinta propulsiva all’azienda”.

La seconda questione affrontata dal candidato del centrosinistra ha riguardato il rapporto tra Molise Acque ed Egam (l’Ente di Governo dell’ambito del Molise).

“Bisogna stabilire un confine e credo che tutto si possa inscrivere nella separazione tra i due enti secondo una complementarietà delle due strutture. Certo - ha detto Veneziale - la preoccupazione è che Egam possa fare una scelta di carattere privatistico, ma a mio giudizio la garanzia di una co-gestione pubblica insieme a Molise Acque è rappresentata dal fatto che a prendere la decisione saranno i sindaci: l’impegno della politica, in questo senso, sarà quello di interloquire proprio con loro affinché si vada verso una gestione pubblica in-house tra i due enti”.

“Il terzo punto che mi preme approfondire - ha continuato l’assessore uscente - riguarda gli spetti pratici e, in particolare, lo stato degli impianti. C’è un piano regionale di ammodernamento della rete idrica regionale e diversi Comuni hanno colto questa possibilità, aderendovi. Perché, inutile nasconderlo, efficientare la rete è innanzitutto un problema di risorse. Ci sono debiti da gestire, ma c’è la possibilità di migliorare le entrate. La nuova governance e la Regione dovranno confrontarsi su come tenere in piedi l’azienda, prestando particolare attenzione, appunto, ai ricavi. Su questo obiettivo lavoreremo anche ad una ricognizione dei fabbisogni idrici del sistema-Molise”.

Inevitabile, però, che il discorso si posasse anche sull’ affaire-Inps.

Nei mesi scorsi, l’istituto di previdenza ha mosso un problema sulla posizione dei dipendenti di Molise Acque. Nello specifico, ci sarebbero difficoltà a riconoscere le somme del Tfr a lavoratori impegnati in un ente a carattere economico.

“Si deve lavorare ad una revisione della posizione Inps, perché rispetto a una visione unilaterale c’è bisogno di dialogo e confronto. Credo che una interlocuzione porterà a una soluzione condivisa, dal momento che a generare il problema è stata la trasformazione giuridica di Molise Acque da ente ad azienda”.



Donato Toma, candidato governatore del centrodestra, ha invece posto l’accenti sul trend finanziario dell’azienda idrica:

“Siamo dinanzi a tre bilanci negativi - ha spiegato - e anche il quarto, consecutivo, si avvia a seguire la stessa rotta. Parliamo di problematiche gravissime, forse anche di più di quanto già sembrino. Sono due le principali criticità: questa è un’ azienda speciale della Regione Molise e io non sono convinto che si debba proseguire su questa strada. Ora, una volta chiarita la ragione giuridica, bisogna capire come intervenire: propendere per una società ‘in-house’ o per una ricapitalizzazione? Ma tra le due proposte - ha chiarito il presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Campobasso- ci può essere anche una terza ipotesi, che ha come priorità la riorganizzazione della governance e dell’organigramma societario”.

Sul commissariamento: “Genera incertezza e non attribuisce le responsabilità oggettive, perché il commissario può fare solo la gestione ordinaria e non può prendere scelte politiche: quello è un compito che spetterà alla Giunta e al Consiglio regionali. E sarà questo - ha aggiunto Toma - uno dei miei primi obiettivi se sarò eletto: arrivare alle nomine del cda e degli incarichi. Non prima, però, di un’attenta fase di concertazione e di ascolto di sindacati e lavoratori, secondo lo schema ‘bottom-up’, per individuare insieme le migliori strategie”.