Regionali, è "guerra" di like e fan nella campagna elettorale più social di sempre

Isernia - Post, video, like, fan. Quella per le Regionali 2018 è la campagna elettorale più social di sempre per il Molise. I 4 candidati alla carica di Governatore utilizzano il web come principale veicolo dei propri messaggi. Naturalmente c'è chi come Andrea Greco (M5S), che sulla rete si è "imposto" politicamente, ha un seguito corposo, e chi, come Carlo Veneziale (Centrosinistra) deve accontentarsi.

Nel dettaglio, spulciando le pagine Facebook dei candidati Presidente vediamo come Greco può contare su un "esercito" di circa 9000 fan (con più di 10.000 persone che seguono i suoi aggiornamenti). Donato Toma (Centrodestra) invece ha due profili pubblici distinti: uno, che si chiama "Donato Toma" ha poco meno di 1900 fan, il secondo "Donato Toma Presidente" ne ha circa 1400, totale di circa 3300. Segue Agostino Di Giacomo (Casapound) con 1650 fan e chiude Carlo Veneziale (Centrosinistra) con 550 fan circa e qualcuno in più che segue i suoi aggiornamenti.