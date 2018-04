Mara Carfagna sgancia la bomba: Silvio Berlusconi venerdì a Termoli

TERMOLI. Tre donne e un uomo, Forza Italia da azzurro sfuma il colore nel rosa più tenace. A sostegno del candidato Governatore Donato Toma, stasera assente, all’hotel Meridiano ha fatto capolino per un briefing a metà tra comizio indoor e conferenza stampa uno dei volti più noti del partito Mara Carfagna, accompagnata da AnnaElsa Tartaglione, la candidata Rita Colaci e Aldo Patriciello. Ma la notizia, quella autentica, è l’annuncio del tour del fondatore e presidente Silvio Berlusconi, che sarà a Termoli venerdì sera e sabato a Campobasso. Un colpo di teatro.

Ad aprire le danze, prima di tuffarsi nella “Pista” a Campomarino, è stata la deputata neo eletta in Puglia e coordinatrice regionale: «E’ giusto girare anche i piccoli centri che si sentono abbandonati, abbiamo fatto sintesi con Toma e unito il centrodestra che è stato contaminato da tanti piccoli satelliti che hanno cercato di scalfirci». Poi lancia l’assist al ticket Carfagna-Colaci: «Quando tu eri Ministro delle pari opportunità la Colaci era presidente della commissione regionale Pari opportunità». A seguire ha rotto il ghiaccio anche Aldo Patriciello, «Mara ci rappresenterà al meglio è rappresenterà il nostro partito, siamo grati per quello che fa Mara, è un punto di riferimento – poi punta i riflettori sul territorio - Termoli e l’Area Costiera sono una delle zone più ricche e importanti, fiore all’occhiello del Molise dove c’è grande vivacità imprenditoriale, ma c’è bisogno che ci sia maggiore accordo con la Regione. Per questo puntiamo su Toma, persona pragmatica, concreta e guida manageriale, di cui abbiamo bisogno perché le regioni si confrontano con i conti e le minori risorse e quindi avere una persona che conosca i meccanismi del bilancio regionale è una cosa importante.

Bisogna saper stare vicino al mondo che produce, chi fa politica non si deve vergognare di essere vicino a chi produce, una regione cresce se c’è lo sviluppo, oggi chi fa politica si deve preoccupare di creare condizioni di sviluppo con prevalenza della meritocrazia dei 185 candidati il 99% sono persone nuove ed è una straordinaria campagna elettorale». Interviene a questo punto la candidata Rita Colaci. «Questa è una iniziativa a cui tengo molto, al di là del fatto che il programma viaggia di pari passo con quello del presidente, dobbiamo creare opportunità per far restare i nostri figli a casa loro. Il Molise ha tutto quello che basta per far sì che questa regione sia uno scrigno, dobbiamo solo fare una meravigliosa politica di marketing per dare opportunità di lavoro. Voglio fare una richiesta: insieme stiamo lavorando a una proposta di legge che dia reddito alle donne che si occupano della famiglia e non lavorano, ritengo che sia più giusto parlare di reddito alle donne che non lavorano. Abbiamo anche idea di dove prendere i soldi, dai cosiddetti contributi silenti che sono quei contributi che vengono versati nelle casse dell’Inps e non vengono mai restituiti. Nel 2013 i dieci miliardi di contributi silenti sono un furto autorizzato perché se lavoro 19 anni e non raggiungo l’età della pensione i miei contributi restano lì e poi le donne quando sono vedove sono costrette ad andare a lavare i piatti nei ristoranti, facendo lavoro in nero, allora mettiamo mano a questi contributi silenti che sono nostri e ci spettano di diritto è iniziamo a parlare di reddito alle casalinghe». Ha trovato spazio anche il capogruppo azzurro Francesco Roberti, che si augura di portare un consigliere regionale di Termoli. «Come partito abbiamo avuto la sensibilità di far rappresentare Forza Italia di Termoli da una donna», ha concluso Roberti.

Poi, spazio a Mara Carfagna. Lei conobbe Termoli 17 anni fa, quando assieme a Davide Mengacci fu protagonista di una memorabile puntata della Domenica del Villaggio, nel borgo antico.

«Da più parti queste elezioni vengono caricate di un significato che hanno soltanto in parte, saranno inevitabilmente destinate a incidere sulle dinamiche politiche nazionali, che porteranno alla creazione del governo, che dovranno partire dalla coalizione del centrodestra ma riguardano, soprattutto, la vostra terra, il destino è il futuro della vostra comunità ecco perché è giusto che ognuno di voi sia contributo per lo sviluppo. La sfida è tra centrodestra e m5s, tra chi non ha mai governato una regione e quando ha governato ha dato prove terrificanti come Livorno, Torino, dove hanno falsificato i bilanci e non sono stati in grado di realizzare una manifestazione di piazza e quello che è accaduto a Roma dove hanno fatto consultazioni sul tetto per le strade circolano i maiali. Chi non ha mai avuto la possibilità di guidare una regione e chi ha dato dimostrazione di governo in aree del Paese dove tasso di crescita e tutti i limitatori economici sono cresciuti». La Carfagna evidenzia come in tutte le regioni dove governiamo abbiamo messo in campo modello di buongoverno fondato su efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa. Qui ci sono vere e proprie emergenze, questa è una regione che ha patito la crisi economica a un prezzo più alto a causa della incapacità di chi ha governato. In questi anni il tasso di disoccupazione aumenta e quella giovanile sfiora il 50%.

Dobbiamo fermare l’esodo di massa dei nostri ragazzi che vanno fuori a creare crescita e sviluppo e quando ho letto i dati che riguardano il Molise sono rimasta sconvolta dalla percentuale di povertà, troppe persone vivono in condizione o a rischio povertà, oltre 100 piccoli comuni che rischiano di scomparire, una regione che rischia di essere cancellata».

«A chi vogliamo affidarci all’inefficienza? – chiede con retorica Mara – o a una persona onesta capace e competente. Invito a fare campagna elettorale come se foste candidati in prima persona. Non possiamo permettere di perdere nei prossimi cinque anni il treno dei fondi europei, c’è bisogno di capacità di progettare e di pianificare, bisogna mobilitarsi. Noi parleremo giovedì al Presidente della Repubblica non di poltrone ma di candidati, Di Maio è ansioso di occupare la poltrona di premier, i cittadini si svegliano con l’ansia di sapere se saranno creati posto di lavoro e ridurre il divario tra Nord e Sud del Paese».