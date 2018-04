Per la Corte costituzionale i «condoni regionali» non sono ammessi

LARINO. Il Molise è l’unica Regione a non avere una legge urbanistica. Le prime a dotarsene sono state la Lombardia e l’Emilia-Romagna (1975). Dopo la legge n. 3/2001 ne votò una anche la Calabria (2002) e la Campania (2004). Nel corso degli anni la maggior parte di queste norme sono state integrate, aggiornate e modificate, con l’impegno a contrastare il consumo di suolo e la volontà di riuso e riqualificazione dell’esistente al fine di salvaguardare il patrimonio territoriale.

Scrive l’ing. Pierluigi Caruso, componente del Comitato ‘No tunnel’ di Termoli:”Dopo un quarantennio segnato da spregiudicate trasformazioni/speculazioni territoriali e cementificazioni selvagge, senza una visione organica di sviluppo urbano, territoriale e sociale (dove l’urbanistica contrattata ad esclusivo beneficio del ‘prenditore di turno’ ha trovato uno straordinario terreno fertile, forte anche di piani regolatori comunali datati e ormai superati come ad esempio quello di Termoli che risale addirittura agli Anni ‘70, dove il cittadino è stato puntualmente estromesso da qualsiasi processo partecipativo e decisionale), cosa aspetta ancora il Molise a dotarsi di una legge urbanistica regionale?”.



E’ in questo quadro che s’inseriscono certe disinvolte ‘regole’ edilizie locali a cui la Corte costituzionale (sentenza n. 68/2018) ha voluto dare un taglio, segando alla base la legge umbra n. 1/2015. A sollecitare il Collegio è stato il Governo stesso dopo di avere preso atto dell’invasione di campo andata ben oltre le prerogative statali. A questo punto il lettore immagini cosa si possa combinare in terra di Molise senza che una legge ‘ad hoc’ sia mai stata predisposta. Sancita, dunque, la resezione dell’art. 118, c. 1, e), della legge umbra laddove non si prevede che le opere, interne alle unità immobiliari, siano sottoposte alla comunicazione di inizio dei lavori asseverata (Cila). La disposizione contrastava con i principi fondamentali di governo del territorio che assoggettano a comunicazione gli interventi di manutenzione straordinaria, compresa l'apertura di porte interne e lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio. Sono stati considerati illegittimi pure gli artt. 258 e 264, c. 13, della stessa legge che introducono ipotesi di condono edilizio straordinario, non previste dalla normativa statale. Cancellato altresì l’art. 264, c. 14, che assentiva gli interventi edilizi, conformi alle norme, riguardanti l'area di pertinenza degli edifici dell'impresa agricola, esistenti ad una certa data, perché considerata una surrettizia ipotesi di condono edilizio. Depennato anche l’art. 250, c. 1, a-b-c, nella parte in cui consente all’Esecutivo regionale di sottrarre tipologie di interventi all'applicazione della normativa sismica e, quindi, all'autorizzazione sismica del dpr n. 380/2001.

E’ stata ritenuta ‘contra legem’ anche la parte in cui si stabilisce che siano i Comuni, e non l'Ufficio tecnico regionale, a rendere il parere sugli strumenti urbanistici generali ed attuativi degli enti siti in zone sismiche (art. 28, c. 10, e 56, c. 3). Depennata anche la norma: 1) che consente gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, nelle aree in cui non siano state attuate le previsioni degli strumenti urbanistici generali, anche a mezzo di piano attuativo, presupposto per l'edificazione: 2) che stabilisce che tali interventi possano comportare anche la modifica della destinazione d'uso in atto in un edificio esistente, purché la nuova destinazione risulti compatibile con le previsioni dello strumento urbanistico generale. Ma non finisce qui: illegittime anche le norme che definiscono gli interventi di mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante ed identificano i titoli abilitativi necessari e le sanzioni da irrogare nel caso di violazione. In effetti la legge umbra prevedeva l'accorpamento delle variazioni d'uso in sole 3 classi (5 nella legge statale), con l'illegittima esclusione della rilevanza urbanistica dei mutamenti di destinazione d'uso interni alle categorie funzionali accorpate e, quindi, della loro assoggettabilità a titoli abilitativi. Cassata anche la norma che attribuisce (alla semplice domanda di concessione di piccola derivazione di acqua pubblica) valore di autorizzazione all'attingimento, in quanto estende l'istituto del silenzio-assenso al procedimento concessorio.



Claudio de Luca