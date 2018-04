TERMOLI. Flash numerosi quelli che la stampa nazionale e locale ha strappato work in progress, oggi, nel road show di Silvio Berlusconi sul Corso nazionale di Termoli.

Non sono mancati i riferimenti al delicato momento politico che sta vivendo il Paese.

«Sono certo che qui in Molise il centrodestra vincerà». Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, appena arrivato a Termoli, prima tappa della sua due giorni in Molise. «La mia previsione è che si possa arrivare a un governo di centrodestra a cui si aggiungeranno voti di tanti parlamentari di buonsenso». Lo afferma il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, rispondendo alle domande dei cronisti circa una sua previsione sulla possibile soluzione della partita del governo.

«Nessuno può dire a me cosa devo fare: sono un leader politico con un programma e abbiamo diritto di fare il primo passo. Nessuno può dire 'tu sì o tu no': in democrazia è una cosa inaccettabile».

«Il centrodestra ha vinto le elezioni. Siamo pertanto la coalizione che deve avere da parte del capo dello Stato la responsabilità di formare un governo. Sono convinto che sarà possibile farlo aggiungendo ai nostri voti quelli di parlamentari di buonsenso».

E ancora, «Vi invito tutti a votare centrodestra: non disperdiamo consensi a favore di chi non offre nessuna possibilità di trovare soluzioni per i problemi del paese". Così Silvio Berlusconi, a Termoli, risalendo sul predellino della sua macchina, si rivolge agli elettori molisani, nel suo giro di campagna elettorale».