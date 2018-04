In prima fila Micaela Fanelli, Riccardo Nencini, Paolo Gentiloni, Paolo Frattura, Antonio Battista Copyright: Campobassoweb

CAMPOBASSO. Blindatissimo, inavvicinabile, il premier Paolo Gentiloni arriva a Campobasso per “incoraggiare” la coalizione di centrosinistra guidata da Carlo Veneziale. “La partita è diversa da quella del 4 marzo, possiamo vincere. C’è grande attesa per queste elezioni molisane, a Roma aspettano un segnale. L’Italia vi guarda, avete questa responsabilità. Il clima mi pare giusto. Abbiamo tutte le carte per vincere”.

Gentiloni carica di democratici ed è convinto che lo scontro bipolare di cui si parla in Molise, quello tra centrodestra e Cinque Stelle, sia una farsa. “Ma come? Qui fanno finta di scontrarsi e a Roma stanno facendo il Governo insieme?”.

Il premier, ora in carica solo per il “disbrigo degli affari correnti”, ribadisce i valori, i principi e le caratteristiche della politica e delle persone di centrosinistra. Generosità, spirito di solidarietà, principi di comunità e di vicinanza, affidabilità, credibilità, esperienza al servizio dei cittadini. C’è una cosa che, però, preoccupa Gentiloni, il rischio che la “fatica” fatta dal suo Governo venga messa in discussione e che l’Italia vada fuori strada.

“Ci vuole poco a disperdere i risultati ottenuti in questi anni, sarebbe un guaio, il Paese non se lo può permettere”. Il presidente del Consiglio si riferisce alla crescita economica, numeri incoraggianti che, però, ancora non provocano un miglioramento della società.

“La crescita riduce le disuguaglianze, le ingiustizie – ha precisato – ma, purtroppo, in Italia questo ancora non accade; il reddito di inclusione rappresenta un aiuto concreto, uno strumento che esiste da appena quattro mesi e che deve essere potenziato”.

In Molise la partita è ancora aperta. Ad esserne più che convinto è Il leader del centrosinistra Carlo Veneziale . “Le distanze marcate dal voto del 4 marzo sono annullate – ha precisato il candidato alla presidenza – da qualche giorno siamo tutti sulla stessa riga. Il risultato non è affatto scontato”.