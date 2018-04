CAMPOBASSO. La colazione da Lupacchioli si è trasformata in un brunch. Con quasi due ore di ritardo rispetto al programma, Silvio Berlusconi è arrivato nella centralissima piazza Pepe. Trattenuto in albergo da “problemi internazionali”, così hanno detto gli uomini dello staff.

L’attacco della notte in Siria ha sconbussolato i i piani e Berlusconi è stato impegnato a telefono, ha dovuto rilasciare delle dichiarazione alla stampa nazionale. Non a quella locale. In piazza non ha fatto cenno alla questione siriana, nè a Putin. Si è concentrato su Donato Toma. “E’ l’uomo giusto. L’abbiamo scelto tra cinquanta candidati, il suo è il profilo migliore per guidare il centrodestra e la Regione Molise”.

Endorsement in piena regola per il candidato alla presidenza del centrodestra che, con i giornalisti, ha atteso pazientemente l’arrivo di Berlusconi ai piedi della statua di Gabriele Pepe. Nessun bagno di folla, la piazza non era affatto stracolma di gente ed è subito circolata la voce che il ritardo fosse dovuto proprio a questo.

“Sta aspettando che arrivino più persone”. Ha mormorato chi, ben presto, si è posizionato davanti al bar per provare a salutare Berlusconi. E in effetti pian piano il numero dei presenti è cresciuto e la loro voce, le loro urla si sono fatte sentire all’arrivo dell’auto con a bordo Berlusconi.

Chi lo chiamava. Chi spingeva per una foto, telefonini all’insù, telecamere puntate, cittadini, fan, giornalisti, politici, forze dell’ordine, guardie del corpo. In un attimo s’è creata una ressa incredibile.

Berlusconi è stato gentile. Ha sorriso a tutti, ha stretto mani ma non si è lasciato andare come al solito. Forse il tour sul litorale molisano l’ha un po’ affaticato. I fan più sfegatati, i berlusconiani convinti anche se hanno portato a casa una foto, non sono rimasti tanto soddisfatti.

“Avrei voluto un bel comizio” ha detto un forzista della prima ora. “Lo seguo dal ‘’94, da quando è sceso in campo, avrei voluto ascoltare un discorso dal palco come ai vecchi tempi”. Le cose sono cambiate. Berlusconi ora va per le strade, preferisce gli incontri di piazza.