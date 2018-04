Di Stefano (Idv), frattura col centrosinistra sulla Sanità: “Voterò Toma”

CAMPOBASSO. Quello che non ti aspetti. Angelo Di Stefano - esponente Idv e già aspirante governatore per Molise 2.0 assieme a Fraraccio e Ruta, poi insignito della carica dall’assemblea dei mille - voterà per Donato Toma alle elezioni del 22 aprile.

L’annuncio è arrivato questa mattina dal diretto interessato, che ha specificato come a pesare sulla scelta sia stato il diverso approccio mostrato dai candidati riguardo al delicato tema della Sanità.

“Volevamo sancire una netta discontinuità dal governo Frattura, soprattutto per ciò che riguarda la Sanità- ha detto Di Stefano - che rappresenta circa l’80% del fatturato regionale. Nella vita ho fatto il medico - ha spiegato l’ex segretario Idv - e come medico ho prestato il giuramento di Ippocrate, che testimonia l’impegno di esercitare la medicina in libertà di giudizio e comportamento. È per questa ragione che sento di dovermi battere affinché venga garantito a tutti i cittadini il diritto di tutelare la propria salute”.

“Ho fatto ‘guerre stellari’ - ha aggiunto - nei confronti di centrosinistra e centrodestra, perché fossero assicurati livelli minimi di assistenza sanitaria. E poi, in questi giorni, vengo a conoscenza dell’annuncio che svela il raggiungimento dei Lea da parte della Sanità regionale. Ma non aver raggiunto questi standard prima avrebbe dovuto comportare l’intervento della Procura e delle istituzioni che devono tutelare i cittadini. Nella mia denuncia, già presentata, avevo segnalato questa situazione”.

Poi, l’affondo: “Il mio giuramento è l’impegno di un medico che si batte per la salute di tutti. Ed è in nome di quel giuramento che inviterò i miei elettori a votare quel partito e quella personalità che riusciranno a garantire una Sanità di livello ai cittadini. E questa persona e questo impegno io li ho trovati in Donato Toma, che già nel 2015, in tempi non sospetti, fu al mio fianco per certificare, in qualità di commercialista, come le proposte da me presentate in tema di Sanità fossero sostenibili. Inviterò tutti i miei collaboratori a votare per Toma, perché io voglio essere il garante dei cittadini e della loro salute”.

Sul rapporto con Ulivo 2.0: “Ho abbracciato Ulivo 2.0. perché avevo ottenuto rassicurazioni sul lavoro che si sarebbe andato a fare sulla Sanità, anche attraverso un taglio netto con la drammatica gestione Frattura. Con un accordo sottobanco, però, Ruta si è ritirato in favore di Veneziale, uomo di fiducia del governatore uscente. Ecco perché ho negato il mio appoggio. Bisogna riaprire gli ospedali, non chiuderli. E attualmente Toma è l’unico candidato che mi ha dato rassicurazioni in merito”.