Franceschini fuori dal Tunnel... preferisce le Tremiti alle regionali in Molise

TERMOLI. Non sappiamo se per impegni inderogabili, oppure per l’antipatia suscitata dalla contrapposizione col Comune di Termoli per via del progetto sul Tunnel, sta di fatto che il Ministro per i Beni culturali Dario Franceschini, maggiorente del Partito democratico, ha pensato di trascorrere una domenica di metà aprile alle Isole Tremiti, partendo ieri dall’imbarco del porto di Termoli, senza curarsi affatto della campagna elettorale per le elezioni regionali, nonostante abbia anche una moglie di origine molisana, di Bonefro per l’esattezza.