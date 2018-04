Verso il Consiglio comunale sul Tunnel, Ciarniello: cittadini, venite in massa!

TERMOLI. Sulla convocazione del Consiglio comunale del 19 aprile, interviene il consigliere di opposizione Annibale Ciarniello. «Ormai è consuetudine dell'attuale maggioranza al comune di Termoli fissare la data dei consigli comunali in orari antimeridiani... quale capogruppo ho richiesto in conferenza più volte di alternare qualche seduta pomeridiana / serale per permettere la partecipazione in consiglio dei cittadini che la mattina, per motivi lavorativi, non possono...

Tutto inutile ed inascoltato forse perché si vuole evitare in ogni modo la partecipazione cittadina alle attività di consiglio! Il prossimo consiglio comunale del 19.04.2018, dove si parlerà della variante al progetto di riqualificazione urbana noto come tunnel o passante, indovinate a che ora si terrà? Alle 10.00 ovviamente... cercate di essere presenti in massa».