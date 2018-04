Cento minuti per approvare il Bilancio e c'è chi protesta in t-shirt

TERMOLI. Siamo in debito coi lettori e coi cittadini, viste le concomitanze elettorali di rango nazionale, dell’esito dell’ultimo Consiglio comunale.

Nella seduta di venerdì scorso, in un’ora e mezza, con la sola assenza nella maggioranza di Maria Grazia Cocomazzi, sono stati approvati i 3 documenti di Bilancio. Primo fra gli interventi quello di Daniele Paradisi, in opposizione, che ha criticato il ricorso al project financing nel piano triennale delle opere pubbliche, additando a una privatizzazione della città, tra Tunnel, cimitero e recupero di via Elba. Quindi interviene Di Brino, sulle stesse corde. Sei le variazioni proposte dal portavoce del Movimento 5 Stelle Nick Di Michele, tutte bocciate dalla presidenza del Consiglio comunale, che non le ha ammesse. Intanto faceva furore la maglietta del pentastellato con cui recriminava sui 40 euro che ha dovuto sborsare per avere in forma cartacea gli atti del piano di riqualificazione del centro storico. Il voto su questo importante tassello è passato 16-3 con due consiglieri di minoranza che non hanno preso parte al voto.

Passa anche il Dup, documento unico di programmazione triennale 2018-2020, con 13 voti di maggioranza, in questo turno non ha votato nemmeno Di Giovine. Il Bilancio è stato osservato in modo critico da Di Brino, e quindi il solito esito numerico. Di Michele si è lamentato della mancata ammissione dei suoi sei emendamenti e già ha dato appuntamento al prossimo mandato elettorale.