TERMOLI. Tra le tante presenze note venerdì scorso in piazza Monumento ad attendere l'arrivo di Silvio Berlusconi è arrivata la senatrice Sandra Lonardi in Mastella, amica e conterranea della candidata per Orgoglio Molise, Patrizia Parente, noi in attesa dell'arrivo dell’ex premier l'abbiamo ascoltata e ci ha raccontato del suo amore per il Molise, per Termoli.