Matteo Salvini a San Giuliano di Puglia: in Molise strade migliori e no agli immigrati

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Non si è sottratto alle domande della stampa sulla politica nazionale il leader della Lega Matteo Salvini, in tour nel Cratere oggi, tra San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano e Larino, prima di spostarsi sulla costa tra Montenero di Bisaccia e Termoli, nel pomeriggio. «Ogni voto conta: noi pensiamo che da queste regionali possa venire un segnale nazionale di chiarezza e di cambiamento». Così Matteo Salvini appena arrivato in Molise, conversando con i giornalisti nell'ex villaggio dei terremotati di San Giuliano. A Di Maio, secondo il quale il voto non ha valenza nazionale, Salvini risponde: «Mette le mani avanti. Pensava di avere già la vittoria in tasca qui in Molise e invece è testa a testa».

«Quello che Di Maio giudica un danno, il centrodestra unito, è quello che gli elettori hanno premiato col voto il 4 marzo: chiedo al MoVimento 5 Stelle di avere rispetto per gli elettori. Come io dico che non esistono partiti pericolosi o elettori pericolosi chiedo che tutti gli altri facciano lo stesso. Noi siamo rispettosi delle alleanze, ma a chi ci chiede favori economici e geopolitici rispondiamo: 'no grazie». Così il leader della Lega Matteo Salvini ha risposto sull’ipotesi se un futuro governo sarebbe disposto, come richiesto oggi da Trump, a un impegno il Siria. «Noi non siamo il tipo di persone a cui citofonare dopo che tutto quanto è accaduto. Quando si decide di usare i missili - conclude Salvini - vorrei avere chiaro il perché».

Insomma, ribadisce anche il refrain degli ultimi giorni, «Basta litigi noi siamo pronti».

«Leggo di ammucchiate, di governo di tutti che a noi non va bene. Se tutti la smettessero di litigare e avessero il nostro senso di responsabilità si potrebbe partire». Poi sposta il tiro sulla dimensione locale. «Se la Lega sarà al governo in Molise e in Italia faremo di tutto perché qui non arrivino immigrati. Le priorità del Molise sono altre: c'è un problema -sottolinea Salvini - di strade, c'è un territorio da rivalorizzare, di lavoro da trovare per i giovani».

Matteo Salvini, attorniato da candidati e dirigenti della Lega molisana, si è dapprima recato nel villaggio temporaneo di San Giuliano di Puglia, dove ha preso nota - diciamo - del progetto di riconversione da 3 milioni di euro, schierandosi ovviamente per il no al Centro Hub e poi è giunto in paese, al Parco della Memoria, incontrando genitori degli Angeli, comitato vittime e depositando una corona di fiori alla stele che ricorda le vittime del sisma.