Salvini sfida Di Maio in piazza Duomo, «Sarò io a tornare da Premier»

TERMOLI. Quinta tappa di una estenuante galoppata sulle strade del Molise, galoppata perché assomigliano molto alle mulattiere, per il leader della Lega Matteo Salvini.

Si presenta in anticipo – merce rara di questi tempi – e sale sul palco di piazza Duomo sapendo di sfidare i numeri serali del Movimento 5 Stelle, ma è contento di quanta gente sia venuta in un orario ostico, un pomeriggio di lunedì.

Il resto l’ha fatto il suo modo davvero da ragazzo della porta accanto, senza giacca e cravatta, ma in maniche di camicia casual.

I temi caldi affrontati da Matteo Salvini durante il comizio elettorale per le regionali molisane, che si è tenuto a Termoli questo pomeriggio, riguardano l’abrogazione della legge Fornero, l’immigrazione clandestina, la legittima difesa e le infrastrutture.

Si dice pronto a governare l’Italia Matteo Salvini e lo dimostra ampiamente sollecitando la folla in piazza con battute ironiche e in certi casi anche sarcastiche. Risponde giovialmente alle domande che gli vengono rivolte dalle persone del pubblico. «La prima legge che abolisco appena entro al governo è la legge Fornero – dichiara il presidente della Lega – perché agli italiani non interessa avere i soldi e rimanere comodamente seduti in poltrona. Gli italiani vogliono un lavoro! Vogliono guadagnarseli i loro soldi. Bisogna dare sostegno alle imprese e agli artigiani, cosa impossibile con la legge voluta dalla Fornero».

Ma è soprattutto quando parla di legittima difesa che scatena l’entusiasmo della folla: «Quando una persona entra in casa mia in passamontagna, non è che gli chiedo prima quali sono le sue intenzioni. La difesa che deve essere commisurata all’offesa per me non regge quando qualcuno mette in pericolo la tua vita, quella della tua famiglia o della tua attività commerciale».

Per quanto riguarda l’immigrazione clandestina Matteo Salvini ha le idee ben chiare: «Mi fanno ridere quegli spot di sinistra che proclamano che siamo tutti clandestini. In Italia l’immigrazione deve essere controllata, non possiamo far entrare tutti. Chi è in grado di portare migliorie al nostro paese può entrare, gli altri che se ne stiano a casa loro. Oggi invece assistiamo all’ingresso di persone in maniera incontrollata, non è vero che tutti stanno scappando dalla guerra. Molti clandestini finisco per le strade a spacciare e altri per farsi mantenere dallo Stato. L’Italia è degli italiani».

Per quanto riguarda il Molise il segretario della Lega dichiara di essere rimasto particolarmente colpito dalle condizioni vergognose in cui versano le strade molisane: «Questa bellissima regione è stata mal amministrata dalle legislature precedenti. Le strade del Molise sono davvero vergognose. Per non parlare della mancanza di un aeroporto in tutta la regione. È necessario dare un taglio deciso agli sprechi, soprattutto a quelli della pubblica amministrazione ed utilizzare i soldi della regione Molise per lo sviluppo del territorio e per il bene della popolazione molisana. Così come i soldi dello Stato devono essere utilizzati per gli italiani non per dare una mano ai clandestini».

«Sono 618 i problemi che affliggono l’Italia – conclude Matteo Salvini – ma questi non possono essere risolti immediatamente. Io vi prometto solo che una volta entrato al governo abolirò la legge Fornero, sostenendo in questo modo coloro che vogliono avviare un’attività produttiva. Per questo è importante vincere queste elezioni regionali, perché con la vittoria della nostra coalizione in Molise saremo a un passo dalla formazione del nuovo governo. Grazie a tutti».

Il comizio in sé, preceduto dalla presentazione della lista fatta da Luigi Mazzuto, è durato un quarto d'ora, poi decide di chiamare a raccolta i cacciatori di selfie e non se la cava che dopo un'ora.