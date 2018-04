Una settimana 5 Stelle in vista del 22 aprile: a Termoli Di Maio, Di Battista e Greco

TERMOLI. n vista degli ultimi giorni di campagna elettorale il Movimento 5 Stelle ha comunicato il calendario degli eventi ai quali parteciperanno il candidato Governatore Andrea Greco insieme a Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista e non solo.

IL PROGRAMMA

Martedì 17

Ore 21:00 - Montenero di Bisaccia - Incontro pubblico. (Piazza della Libertà. In caso di pioggia Sala consiliare) - DI MAIO / GRECO

Mercoledì 18

Ore 21:30 - Venafro - Incontro Pubblico (Piazza Porta Nuova. In caso di pioggia Sala convegni Hotel Dora) - DI BATTISTA / GRECO

Giovedì 19

Ore 18:00 - Trivento - Incontro pubblico (Piazza Calvario. In caso di pioggia Sala Polifunzionale in Via Marconi) - DI BATTISTA / GRECO

Ore 21:00 - Agnone - Incontro pubblico - (Piazza Plebiscito. In caso di pioggia Teatro Italo-Argentino in Corso Vittorio Emanuele) - DI BATTISTA / GRECO

Venerdì 20

Ore 18:00 - Termoli - Incontro Pubblico - (Piazza Duomo. In caso di pioggia sala Hotel Meridiana) - DI MAIO / DI BATTISTA / GRECO

Ore 21:00 - Campobasso - Incontro pubblico (Piazza Prefettura o in alternativa Piazza Municipio) - DI MAIO / DI BATTISTA / GRECO / TAVERNA / CASTALDO

Il presente calendario è provvisorio, quindi soggetto a possibili variazioni.