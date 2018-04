Bagno di folla per Matteo Salvini a Montenero di Bisaccia

MONTENERO DI BISACCIA. "Sia chiaro a tutti, anche alle orecchie di chi non vuole intendere, che se vinciamo in Friuli e in Molise nel giro di 15 giorni si fa il governo". Lo ha detto, tra gli applausi della piazza, il leader della Lega, Matteo Salvini, nella tappa di Montenero di Bisaccia del suo tour elettorale in Molise.

Bagno di folla per Matteo Salvini, leader della Lega Nord, nella nuova tappa molisana Montenero di Bisaccia. Il leader del Carroccio giunto nella cittadina adriatica nel primo pomeriggio, ha conquistato la platea molisana con in vista un unico obiettivo: il Molise. Dalla viabilità "penosa" delle principali arterie regionali, all'abolizione della legge Fornero, dall'abbassamento delle tasse e tutela per quel mondo imprenditoriale legato alla partita iva e non solo, dalla sicurezza ed implementazione di quei servizi che tutelano e guardano al cittadino come parte attiva di una civile società, l'imperativo é stato soltanto uno: dare voce al Molise, ad una realtà che puó offrire molto, in termini di potenziale umano e territoriale.

Affiancato sul palco da Aida Romagnuolo, Roberto De Angelis e i candidati regionali.

Articolo a cura di LAURA D'ANGELO.