«Nessun Governo con Berlusconi, noi vogliamo il cambiamento vero»

MONTENERO DI BISACCIA. In una piazza delicata come Montenero di Bisaccia, tra la dinastia Di Pietro e il sindaco candidato, il Movimento 5 Stelle fa il pieno e colma piazza della Libertà, anche se in un orario davvero scomodo infrasettimanalmente, le 21, che poi sono divenute le 21.45. Il prologo, sempre efficace, è stato del candidato Governatore Andrea Greco, che ha tuonato alla libertà di gremire la piazza, non di subire minacce per esserci a seguire i comizi. «La nostra è un’onda di entusiasmo che li sta seppellendo. Ma non ci argineranno. Il 23 aprile ci sveglieremo liberi dopo 20 anni di malgoverno».

Poi, Greco ringrazia Luigi Di Maio per la sua vicinanza, in un momento siffatto. Il clichet del discorso dimaiano è sempre quello, si parte dalle idee, dal consenso e si demolisce l’avversario. Rivendica sempre la voglia di premiership, ma invia due chiari messaggi. «Non permettere a nessuno di utilizzare la vostra regione per giochi di potere nazionale». Insomma, le regionali valgono le regionali, non è un test per il Governo. La seconda stilettata è alla Lega, «Con Berlusconi non sarebbe un Governo del cambiamento». Loro vogliono la rivoluzione, non la restaurazione. Importanti sono stati il rinforzo alla proposta della legge sul reddito di cittadinanza, anche facendo leva sulla cronaca giudiziaria delle ultime ore. Per Di Maio farebbe scomparire il voto di scambio e infine, una risposta netta sulla polemica, anzi la bufala del programma elettorale cambiato il giorno dopo il 4 marzo. Di Maio la respinge al mittente. «Non posso essere ostaggio di chi deve scegliere tra abolire la Fornero o mollare Berlusconi», rintuzza ancora le posizioni della Lega e di Salvini. Da lì in poi entra nel merito dei programmi, anche con accezioni differenti di quelle che ha enunciato a Termoli, ad esempio. «Noi ci intestiamo la volontà di migliorare la qualità della vita dei molisani, dalle infrastrutture alla sanità».

Interessante l'analogia col sistema di welfare alla francese, che vorrebbe introdurre nell'ordinamento italiano. Poi l'arringa finale, con la promessa reiterata di far vincere Greco alle regionali e di tornare quale premier.